Roni Margulies’in Koleksiyonu müzayedeye çıkıyor

Geçen sene yaşama veda eden şair ve yazar Roni Margulies’in arşiv ve koleksiyonu İstanbul Müzayede’de satışa sunuluyor. 23 Mayıs’ta İstanbul Müzayede tarafından online olarak gerçekleştirilecek Roni Margulies Koleksiyonu ve Arşivi Müzayedesi’nde Nazım Hikmet’in Peyami Safa’ya imzalı Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, Orhan Veli’den Fikret Adil’e imzalı Garip, Abidin Dino’nun yayıncı Şerif Hulusi’ye yolladığı mektup, Aydınlık dergisinin 1 Mayıs İşçi Bayramı (1923) kapağının orijinal çizimi, Yahya Kemal’in el yazısıyla “Eylül Sonu” şiiri, Namık Kemal’den Ebuzziya Tevfik’e imzalı fotoğraf, Emin Barın’ın “Hiç” levhası, Osmanlı dönemi daktilo, Ermeni komitacılar tarafından şehit edilen Cemal Paşa’nın suikast sonrası çekilen fotoğrafı dikkat çekiyor.

İstanbul Müzayede’nin sahibi Uğur Yeğin’in teşebbüsüyle ailesi ve yakın çevresine bir hatıra olması düşüncesiyle Margulies’in arşiv ve koleksiyonundaki eserleri ihtiva eden bir katalog da hazırlandı. Katalog kitapta dostları Mustafa Arslantunalı, Şavkar Altınel, Osman Tümay, Tom Hickey, İrvin Cemil Schick’in kaleminden tutkulu bir toplayıcı olan Roni Margulies’e dair anılar ve koleksiyonu hakkında yazılar yer alıyor. Müzayedede Nazım Hikmet, Orhan Veli, Asaf Halet Çelebi, Cemal Süreya, Edip Cansever, Özdemir Asaf, Yaşar Kemal, Metin Eloğlu, Behçet Necatigil, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve İsmet Özel’den imzalı kitaplar koleksiyonerlerin ilgisine sunuluyor. Söz konusu imzalı kitaplar arasında Nazım Hikmet’in Peyami Safa’ya imzaladığı “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” isimli şiir kitabı öne çıkıyor. Sühulet Kütüphanesi tarafından 1932 yılında ilk baskısını yapan ve kapağı Ali Suavi tarafından hazırlanan kitapta Fikret Mualla’nın çizdiği 8 desen bulunuyor.

Yahya Kemal’in el yazısı ile şiiri

Yahya Kemal’in muhtelif fotoğrafları ve el yazısıyla bir şiiri de müzayedede satışta. Yahya Kemal’in Ekrem Reşid Rey’e Aziz muhibbim Ekrem Reşid’e ithafıyla imzaladığı fotoğraf 1 Ekim 1947 tarihini taşıyor. TBMM antetli kâğıda Yahya Kemal’in el yazısıyla yazdığı “Eylül Sonu” şiiri ise edebiyat tarihi açısından dikkate değer. Kendi Gök Kubbemiz’de yer alan Eylül Sonu (1937) şiiri bitmesi istenmeyen yaz mevsimini ve geçen gençlik günlerini sembolize ettiği şiirlerinden. Vatan şairi Namık Kemal’in yakın dostlarından Ebuzziya Tevfik Bey’e ithaflı ve şiir imzalı fotoğrafı da müzayedede yeni sahibini bekliyor. Namık Kemal’in bir ömür dostlukları devam eden Osmanlı matbuatının önde gelen ismi Ebuzziya Tevfik Bey’e “Birbirimizden edeli iftirâk, Öyle hayal etti felek kim beni, Zihnine nakşolmuş iken suretim, Sen de bana benzetemezsin beni” dizeleriyle imzaladığı fotoğraf iki ismin dostluğunu yansıtan bir hatıra olarak karşımıza çıkıyor.

Asker kıyafetleri içerisinde Cenap Şehabettin

Servet-i Fünûn edebiyatının önemli ismi Cenap Şehabettin’in müzayedeye çıkan fotoğrafları arasında 1899 yılına ait olan ve şairi asker kıyafetleri içinde gösteren fotoğraf ayrı bir yere sahip. 1899 yılında Askeri Tıbbiye’den mezun olan ve 1900’de cilt hastalıkları sahasında ihtisas yapmak üzere devlet tarafından Paris’e gönderilen Cenap Şehabettin’in doktor yüzbaşı iken alınmış bu fotoğraf karesi kendisinin az bilinen bir fotoğrafı olmasıyla literatüre katkı sunuyor. Margulies’in koleksiyonundan müzayedeye çıkan fotoğraflar arasında İttihat Terakki Cemiyeti liderlerinden 21 Temmuz 1922’de Tiflis’te yaverleriyle birlikte şehit edilen Cemal Paşa’nın suikast sonrası çekilen fotoğrafı tarihi bir vesika olmasıyla önem taşıyor. Cemal Paşa’yı yerel kıyafetler içinde gösteren 1921’de Kabil’den oğlu Behçet’e gönderdiği “Sevgili oğlum Behçet’e!” ithaflı ve imzalı bir başka fotoğrafı da müzayedede bulunuyor.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e pek çok ismin fotoğrafları

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e pek çok şair ve yazarın imzalı fotoğrafları ve kitaplarının yanı sıra Talat Paşa, Sami Günzberg, Dr. Bahaeddin Şakir, Abdülhak Hamid, Atilla İlhan, Yakup Kadri, Hacı Adil Bey, Ercüment Ekrem, Süleyman Nazif, Cenap Şahabettin, Ali Kemal, Ruşen Eşref, Yusuf Ziya Ortaç’ın kartvizitleri ile Tevfik Fikret, Ebuzziya Tevfik, Ahmet Mithat Efendi, Rıza Tevfik, Namık Kemal’in babası Yenişehirli Asım Bey, Şeker Ahmet Paşa, Gazi Osman Paşa, Ahmet Arifi Paşa, Cevdet Paşa’nın fotoğrafları, Sabahattin Kudret Aksal’ın kendi el yazısıyla şiiri defteri ve fotoğrafları, Sultan Mehmed Reşad ve Enver Paşa resimli posta pulları, Osmanlı devlet erkanını Surre alayıyla gösteren fotoğraf açık artırmada olacak.







