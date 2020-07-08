Teşrik tekbirleri: Teşrik tekbiri nasıl ve ne zaman getirilir?

Kurban Bayramı Allah'ın rızasını kazanmanın dışında vatandaşlar arasında yardımlaşmanın ve dayanışmanın öne çıktığı önemli bir gün. Tüm Müslüman coğrafyada Kurban Bayramı heyecanı varken hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Hicri takvimde Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak ediliyor. Miladi takvime göre ise Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

Bayram öncesinde bazı vatandaşlar teşrik tekbirinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını araştırıyor. Pek çok kişi “Teşrik tekbiri nedir?” , “Teşrik tekbiri nasıl getirilir?” , “Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?” , “Teşrik tekbiri hükmü nedir?” konularını araştırıyor.

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Teşrik tekbirinin hükmü nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler var (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

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Teşrik tekbiri kaza edilebilir mi?

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnetr (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

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HAYAT Kimler kurban kesmeli?

Kurban Bayramı'nda Müslüman vatandaşlar mübarek ve mukaddes topraklarda, Kâbe'yi tavaf ederler, Arafat’ta toplanarak hac farizasını yerine getirirler. Ayrıca Kurban Bayramı'nda maddi durumu elveren vatandaşlar kurban keserler.

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Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allāhüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).

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