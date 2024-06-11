MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki partisinin grup toplantısında konuştu. Hakkari Belediyesine atanan kayyum sonrası çıkan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Kayyum edebiyatını ağızlarında sakız gibi çiğneyenler unutmasın ki teröristlerin görevden alınmasın hukuk devletinin şerefidir, onurudur, ruhudur. İhanete göz yummak demokrasi değildir. Bun karşılık kayyum atamasına karşı çıkmak ise demokratlık hiç değildir." sözleriyle tepkisini bir kez daha dile getirdi. CHP'nin kayyum açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, "Demlenmiş CHP'nin başındaki zat kayyum ezberini seslendirip halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. PKK'ya gıkını çıkaramayan bölücü belediye başkanlarına en küçük bir tepki gösteremeyen, Suriye'nin kuzey doğusundaki hain teşebbüsleri kuzuların sessizliğiyle izleyen bir şahsın CHP genel başkanı olması başlı başına bir trajedidir. CHP demlenmiş, gemlenmiş, yemlenmiş, ele geçirilmiş ve sonuçta şarampole devrilmiş, Atatürk'le yolları çoktan ayırmıştır" ifadelerini kullandı.