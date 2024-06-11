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Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı yüzükle verdiği mesaj dikkat çekti: Manidar paylaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında çok önemli mesajlar verdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmeler hakkında konuştu ve "Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Bizim için mahsuru yok" dedi. Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı yüzükle verdiği mesaj dikkat çekti.

18:56 - 11/06/2024 الثلاثاء
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzük dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzük dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM'de grup toplantısında kürsüde konuşurken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı.

Bahçeli yüzük paylaşımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten yaklaşık 3 saat önce yaptı. Turkuaz renkli bir taşın yer aldığı yüzükte, 'Allah bana yeter' yazılı ifadenin yer aldığı görüldü.

'Allah bana yeter' ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nin 129'uncu ayetinde geçiyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı ikili görüşmelere ilişkin "Oyunları bozacak cesarete ve yüreğe sahip olmalıyız. Anafor anlayışlara maceracı akımlara kapılmaktan özenle sakınmalıyız. Kulis bilgisiyle servis edilen dedikoduları, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını hayretle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Bizim için mahsuru yok. Çarpıtmalara kulak asmayın " açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli'den kayyum açıklaması: Teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin şerefidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki partisinin grup toplantısında konuştu. Hakkari Belediyesine atanan kayyum sonrası çıkan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Kayyum edebiyatını ağızlarında sakız gibi çiğneyenler unutmasın ki teröristlerin görevden alınmasın hukuk devletinin şerefidir, onurudur, ruhudur. İhanete göz yummak demokrasi değildir. Bun karşılık kayyum atamasına karşı çıkmak ise demokratlık hiç değildir." sözleriyle tepkisini bir kez daha dile getirdi. CHP'nin kayyum açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, "Demlenmiş CHP'nin başındaki zat kayyum ezberini seslendirip halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. PKK'ya gıkını çıkaramayan bölücü belediye başkanlarına en küçük bir tepki gösteremeyen, Suriye'nin kuzey doğusundaki hain teşebbüsleri kuzuların sessizliğiyle izleyen bir şahsın CHP genel başkanı olması başlı başına bir trajedidir. CHP demlenmiş, gemlenmiş, yemlenmiş, ele geçirilmiş ve sonuçta şarampole devrilmiş, Atatürk'le yolları çoktan ayırmıştır" ifadelerini kullandı.


#Devlet Bahçeli
#Yüzük
#Tevbe Suresi
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