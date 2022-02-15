Hayat Ermeni diasporası bu kez de THYyi öven Morgan Freemanı hedefe koydu
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Ermeni diasporası bu kez de THY'yi öven Morgan Freeman'ı hedefe koydu

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Morgan Freeman, THY'nin resmi reklam yüzü oldu. Oyuncu, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi 'Super Bowl'da milyonlarca izleyiciyle buluşan reklamı kişisel Twitter hesabından da paylaşarak THY'ye övgüler yağdırdı. Bunun üzerine Freeman'a Ermeni diasporasının propaganda organı ANCA haber ajansı tarafından hedef tahtasına konularak sosyal medya linci başlatıldı. Ayrıca ANCA, THY'yi boykot çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
THY reklamında oynayan Morgan Freeman kimdir? Morgan Freeman neden linç ediliyor?
Dünyaca ünlü ABD'li aktör Morgan Freeman, ​THY'nin resmi reklam yüzü oldu.

Tüm dünyada herkesin sevdiği ve tanıdığı ünlü oyuncu Morgan Freeman, Türk Hava Yolları'nın reklamını kişisel Twitter hesabından paylaşarak THY'ye övgüler yağdırdı.

Kişisel hesabından övgüler yağdırdı

Freeman, "Hiçbir havayolu @turkishairlines'dan daha fazla ülkeyi birbirine bağlamıyor - ve bu yılki Super Bowl (Amerikan Futbolu Ligi) reklamı için onlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı. #Pangea #SuperBowlLVI" paylaşımını yaptı.

ERMENİ DİASPORASININ PROPAGANDA ORGANI ANINDA HEDEFE KOYDU

ANCA ismindeki ABD merkezli ırkçı Ermeni propaganda organı, anında ünlü oyuncu Morgan Freeman'ı hedef tahtasına oturtarak sosyal medya linci başlattı.

  • ANCA aynı zamanda THY'yi boykot etme çağrısında da bulundu.

Boykot çağrısı yapıldı

ANCA, hayal ürünü ve provokatif paylaşımında '“Buraya korku getiriyor” - #TurkishAirlines, terörist paralı askerlerini dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara götürüyor, burada Erdoğan'ın vekalet savaşlarıyla savaşıyor, ateşlere yakıt döküyor ve masum sivillerin üzerinde akılalmaz acıları ve ölümleri simgeliyor.' ifadelerine yer verdi.

THY'nin reklam yüzü Morgan Freeman kimdir?
FOTOĞRAF 10
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THY'nin süper kıta 'Pangea'dan esinlendiği ve Amerikalı oyuncu Morgan Freeman'ın oynadığı yeni reklam filmi, ilk kez Süper Bowl finalinde yayınlanacak.
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada Freeman'ın rol aldığı yeni reklam filminin pazar günü ABD\"nin Los Angeles şehrinde oynanacak Super Bowl şampiyonluk maçında ilk kez izleyicisiyle buluşacağı belirtildi.
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Aynı zamanda THY'nin yeni reklam filmi ile dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'da bu sene altıncı kez yer alacağı kaydedildi.
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Filmde milyonlarca yıl önce tüm kıtaların tek bir kara parçası olduğu süper kıta Pangea'dan ilham alarak kişileri ve dünyayı yeniden bir araya getirebilme mesajı vereceği bildirildi.<br>
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Açıklamada, uzun yıllardır Super Bowl finalinde reklam kuşaklarında yer alan THY'nin, ilk kez 2016 yılında ABD'li sinema yıldızı Ben Affleck'in başrolde yer aldığı 'Batman v Superman' filmi sponsorluğunda 'Fly to Gotham and Metropolis City', 2017'de Morgan Freeman ile 'Dünya Daha Büyük, Keşfet', 2018'de Dr. Mehmet Öz ile 'Beş Duyu', 2019'da ünlü yönetmen Ridley Scott'ın çektiği 'Yolculuk', 2020'de ise 'Adım At Dünyaya' filmi ile Super Bowl'da yer aldığı hatırlatıldı.
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Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın açıklamalarına da yer verildi. Bolat, \"Dünyanın en çok izlenen spor etkinliği 'Super Bowl'da altıncı kez yer almaktan dolayı mutluyuz. Bu organizasyonda yer alan tek Türk markası olarak ülkemizi küresel ölçekte gururla temsil ediyoruz. Pangea konseptinden yola çıktığımız bu filmimizde Morgan Freeman gibi önemli bir yıldız ile ikinci kez bir iş birliğine imza atmış olduk. Kendisinin güçlü anlatımı ve oyunculuğuyla uzakları yakın hissettireceğimizin mesajını başarılı bir şekilde verdiğimize inanıyoruz\" ifadelerini kullandı.
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<br>Pangea konsepti hakkında açıklamada \"Dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın geniş ağının birleştiriciliğini vurgulaması ile öne çıkıyor. Süper kıta Pangea, günümüzde var olmamasına rağmen; Türk Hava Yolları insanları ve kültürleri birleştirmenin verdiği gurur ile birleşme ve buluşmanın küresel bir aracı olarak 'uzakları yakınlaştırma' mesajı üzerinde duruyor. Küresel bayrak taşıyıcı yeni filmi ile rakipsiz ağı ve ödüllü hizmetleri ile daha çok kişiyi ve ülkeyi birleştirme motivasyonunu aktarıyor\" denildi.
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Öte yandan 2021 yılı Eylül ayında başlayan reklam filminin çekimlerinin İstanbul ve New York'ta gerçekleştiği bildirildi. Filmde gerçek görüntülerin yanı sıra görsel efektler ve bilgisayar destekli canlandırma sahnelerinin de yer aldığı vurgulandı. Reklam filminde 2017 yılından sonra ikinci kez markanın reklam yüzü olan dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'ın güçlü seslendirmesi ve etkileyici oyunculuğu ile markanın mesajını başarılı bir şekilde ulaştıran reklam filmi, dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan THY'nin küresel kampanyası kapsamında 136 ülkede izleyiciyle buluşacak.
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Morgan Freeman kimdir?
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Morgan Freeman, 1 Haziran 1937 tarihinde doğmuştur. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısıdır. Freeman 2005 yılında Milyonluk Bebek filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Street Smart, Bayan Daisy'nin Şoförü, Esaretin Bedeli ve Yenilmez filmleriyle Akademi adaylığı elden başarılı bir oyuncudur.
THY'nin reklam yüzü Morgan Freeman kimdir?
Oscarlı oyuncu Morgan Freeman, beş yıl aradan sonra Türk Hava Yolları (THY)'nın ikinci kez reklam yüzü oldu. Freeman'ın rol aldığı yeni reklam filmi ilk kez, pazar (13 Şubat) günü Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi 'Super Bowl'da milyonlarca izleyiciyle buluşacak. Peki Morgan Freeman kimdir?


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