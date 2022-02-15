Ermeni diasporası bu kez de THY'yi öven Morgan Freeman'ı hedefe koydu
Dünyaca ünlü ABD'li aktör Morgan Freeman, THY'nin resmi reklam yüzü oldu. Oyuncu, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi 'Super Bowl'da milyonlarca izleyiciyle buluşan reklamı kişisel Twitter hesabından da paylaşarak THY'ye övgüler yağdırdı. Bunun üzerine Freeman'a Ermeni diasporasının propaganda organı ANCA haber ajansı tarafından hedef tahtasına konularak sosyal medya linci başlatıldı. Ayrıca ANCA, THY'yi boykot çağrısı yaptı.
Tüm dünyada herkesin sevdiği ve tanıdığı ünlü oyuncu Morgan Freeman, Türk Hava Yolları'nın reklamını kişisel Twitter hesabından paylaşarak THY'ye övgüler yağdırdı.
Kişisel hesabından övgüler yağdırdı
Freeman, "Hiçbir havayolu @turkishairlines'dan daha fazla ülkeyi birbirine bağlamıyor - ve bu yılki Super Bowl (Amerikan Futbolu Ligi) reklamı için onlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı. #Pangea #SuperBowlLVI" paylaşımını yaptı.
ERMENİ DİASPORASININ PROPAGANDA ORGANI ANINDA HEDEFE KOYDU
ANCA ismindeki ABD merkezli ırkçı Ermeni propaganda organı, anında ünlü oyuncu Morgan Freeman'ı hedef tahtasına oturtarak sosyal medya linci başlattı.
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ANCA aynı zamanda THY'yi boykot etme çağrısında da bulundu.
Boykot çağrısı yapıldı
ANCA, hayal ürünü ve provokatif paylaşımında '“Buraya korku getiriyor” - #TurkishAirlines, terörist paralı askerlerini dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara götürüyor, burada Erdoğan'ın vekalet savaşlarıyla savaşıyor, ateşlere yakıt döküyor ve masum sivillerin üzerinde akılalmaz acıları ve ölümleri simgeliyor.' ifadelerine yer verdi.