Ermeni diasporası bu kez de THY'yi öven Morgan Freeman'ı hedefe koydu

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın açıklamalarına da yer verildi. Bolat, \"Dünyanın en çok izlenen spor etkinliği 'Super Bowl'da altıncı kez yer almaktan dolayı mutluyuz. Bu organizasyonda yer alan tek Türk markası olarak ülkemizi küresel ölçekte gururla temsil ediyoruz. Pangea konseptinden yola çıktığımız bu filmimizde Morgan Freeman gibi önemli bir yıldız ile ikinci kez bir iş birliğine imza atmış olduk. Kendisinin güçlü anlatımı ve oyunculuğuyla uzakları yakın hissettireceğimizin mesajını başarılı bir şekilde verdiğimize inanıyoruz\" ifadelerini kullandı.