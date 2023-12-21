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Hayat

THY 11 seferini iptal etti: Uçuşu olanlar dikkat işte iptal olan seferler

THY Antalya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 11 seferini iptal ettiğini duyurdu. THY'den yapılan açıklamada, sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuldu. İşte THY'nin iptal edilen seferleri..

10:04 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:57 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
THY'de sefer iptali
THY'de sefer iptali

Türk Hava Yolları Antalya'da bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 seferini iptal etti. 


THY'den yapılan açıklamada,
Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurarak
Meteorolojik koşullar doğrultusunda
sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı

Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


#THY
#sefer
#iptal
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