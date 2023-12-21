THY'de sefer iptali
Türk Hava Yolları Antalya'da bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 seferini iptal etti.
THY'den yapılan açıklamada,
Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurarak
Meteorolojik koşullar doğrultusunda
sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı
.
Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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1 saat önce