Hayat TİKA gönüllülerinden Tanzanyada diş sağlığı hizmeti
AKTÜEL

TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş sağlığı hizmeti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Tanzanya'ya gelen diş hekimliği ve tıp öğrencileri, yerel halka ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor.

Haber Merkezi AA
14 öğrenci, halkın ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştiriyor.
14 öğrenci, halkın ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştiriyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında Tanzanya'nın Morogoro bölgesinde çalışmalara başlayan 14 öğrenci, sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşayan yerel halkın ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştiriyor.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneğinin desteğiyle yapılan taramada, diş çekimi ve atravmatik restoratif tedavilere başlandı.

5 günde 400 tedavi gerçekleştirdi

Çalışma kapsamında Morogoro bölgesinde geçirilecek 5 gün boyunca, yaklaşık 2 bin muayene ve 400 tedavinin gerçekleştirilmesi, bölgedeki ilkokullarda bin öğrenciye oral hijyen eğitimi verilmesi, diş fırçası ve diş macunu dağıtılması hedefleniyor.

Ayrıca projenin ikinci haftasında ekip, Muhumbili Hastanesinde kapasite artırımına yönelik eğitim programı düzenleyecek.

TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

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