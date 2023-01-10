Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak

Sultan Abdülmecit döneminde 1858 yılında yapımı tamamlanan Topkapı Sarayı'nın 4. avlusunda yer alan Mecidiye Köşkü'ndeki hem dış yapı hem de iç mekan restore edildi.

Topkapı Sarayı'nda inşa edilmiş son yapı olan köşkün içerisindeki eşyalar ve ahşap yapılar da bu kapsamda elden geçirildi.

FOTOĞRAF 7 Topkapı Sarayı’nın içinde bulunan Tanzimat dönemi eserlerinden Mecidiye Köşkü’nün restorasyonunda sona gelindi. Yeni Şafak’ın ilk kez görüntülediği mekan, klasik dönem saraylarından epeyce farklı. Alt katında bulunan restoranın yeri değiştirildi ve o mekanlar sanat galerisi olarak hizmet verecek. Topkapı Sarayı’nı ziyaret edenler, aynı biletle Mecidiye Köşkü’nü de gezebilecek. Mecidiye Köşkü, Padişahlar için Hırka-ı Saadet ziyareti, cülûs gibi törenler için Saray’a geldiklerinde dinlenme yeriydi. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün de birkaç kez kullandığı köşk, daha sonra hiç kullanılmıyor ve ziyarete de açılmıyor. İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan Topkapı Sarayı, takip eden padişahların ilaveleriyle birlikte günümüzdeki halini almıştı. Son yapılan Mecidiye Kasrı’nın Milli Saraylar’ın hikayesiyle çok ilgili olduğunu söyleyen Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Mecidiye Köşkü’nün önemini şu ifadelerle anlattı: Klasik dönemden Tanzimat’a geçişin Topkapı Sarayı’ndaki temsilcisi Mecidiye Köşkü’dür. Bu nedenle bizim için önemli. Padişahlar, Mecidiye Köşkü’nü, Hırka-ı Saadet ziyareti, cülûs gibi dinî ve resmî törenler için Saray’a geldiklerinde dinlenme yeri olarak kullanmışlar. Diplomatik ilişkiler çerçevesinde Saray’a gelen yabancı konukların ağırlandığı köşk, bu işlevinden dolayı Fransa’dan getirtilen mobilyalarla dekore edilmiş. Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeçin objektifine yansıyan enfes bir Boğaz manzarasının olduğu avluda, 570 metrekare olan köşkün bahçe cephesinde biri cümle kapısı olmak üzere üç kapısı var. Selamlık ve Harem bölümünden oluşan köşkte, 2 salon, 6 oda ile tuvalet ve servis bölümleri bulunuyor. Bütün bölümlerin restorasyonu tamamlanıp, 1800’lü yılların sonuna doğru çekilen fotoğraflara uygun şekilde tefrişi yapılan köşk, ziyaret için hazır. Alt katında bulunan Konyalı restoranın yeri değiştirilip bu tarihi sarayın temelleri de kurtarılmış oldu. 2023’ün ilk aylarında ziyarete açılacak olan köşkü, Topkapı Sarayı’nı ziyaret edenler, aynı biletle gezebilecek. Mecidiye Köşkü ziyarete hazır: İlk kez Yeni Şafak görüntüledi Topkapı Sarayı'nda inşa edilen son köşk Mecidiye Kasr-ı Hümâyunu iki yıllık onarımın ardından ziyarete açılıyor. BiP'te paylaş

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Mecidiye Köşkü hakkında bilgi veren Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, köşke önümüzdeki aylarda ziyaretçi kabul edilmeye başlanacağını söyledi.

Topkapı Sarayındaki devlet yönetiminin 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı'na taşındığını ifade eden Kocaman, Avrupai tarzda bir yapı talep edilmesiyle birlikte Mecidiye Köşkü'nün Topkapı Sarayı'nda inşa edildiğini belirtti.

İki önemli törene ev sahipliği yapıyordu

Osmanlı döneminde köşkün iki önemli tören için kullanıldığını ifade eden Kocaman, "Topkapı Sarayı'nda Osmanlı döneminde önemli iki tören yapılmaktaydı. Bunlardan bir tanesi cülus töreni. Padişahlar tahta çıkacağı zaman yine Topkapı Sarayı'nda bu tören gerçekleşiyordu. Bir diğeri de ramazan ayının 15'inde Peygamber Efendimizin hırkasının ziyarete açıldığı Destimal töreni gerçekleşiyordu. Bu törenlere devlet erkanı geldiği zaman yine bu yapıyı kullandıklarına dair elimizde bilgiler mevcuttur. Cumhuriyet döneminde de yine Atatürk'ün ve daha sonraki cumhurbaşkanlarının da burayı kullandığına dair bilgiler elimizde mevcut." diye konuştu.

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Köşk ilk kez ziyarete açılacak

Mecidiye Köşkü'ne daha önce ziyaretçi kabul edilmediğini vurgulayan İlhan Kocaman, "Yapının restorasyonunu 2 yıldır sürdürüyorduk, sona gelindi ve tamamladık. İç mekanlar ziyaretçiye hiç açılmamıştı, ilk kez ziyarete açıyoruz. Tefrişini tarihi belgelere, fotoğraflara bakarak hatıratlardaki okuduğumuz bilgiler doğrultusunda yaptık. Eserleri Yıldız Sarayı'nda bulunan Milli Saraylar atölyelerinde gerçekleştirdik. Yapıyı da yine kendi restoratörlerimiz marifetiyle tamamladık." dedi.

Sıva katmanı temizlenince orijinal yapı ortaya çıktı

Daha önce yapının dış yüzeyinde bulunan sıva katmanını restorasyon kapsamında kaldırdıklarını kaydeden Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, bu sayede yapının orijinal halinin ortaya çıktığını dile getirdi. Kocaman, zamanla yapı içinde yıpranmaya uğrayan birçok eserin de restore edildiği bilgisini verdi.

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Köşkte iç mekanın harem ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluştuğunu anlatan İlhan Kocaman, yapının yaşam mekanından ziyade, tören ve dinlenme mekanı olduğu için daha gösterişli olduğunu ifede etti.

"Topkapı Sarayı'nda 7-8 mekanın restorasyonunu tamamladık"

Mecidiye Köşkü'nün, restorasyonu gerçekleştirilen farklı yapılarla birlikte toplu açılışının gerçekleştirileceğini belirten Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: