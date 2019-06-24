Toroslardaki doğal güzellik Yeşil Göl

Yeşil Göl, denizden 1990 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesinin altında yer alan bir krater gölü. Akdağ'ın yamaçlarında eriyen karlarla birlikte 12 derece civarındaki sıcaklığa sahip Yeşil Göl'ün suyu, toprağın altından Gömbe Yaylası'na doğru süzülerek akıyor.

50 dekar alana sahip Yeşil Göl, adını suyunun renginden alıyor. Yeşil Göl'den kayaların arasından akan su borulara alınarak, Kaş, Demre ve Elmalı'nın mahallelerinde içme suyu olarak kullanılıyor. Gölün suyunun bir bölümünün Uçarsu Şelalesi'nin kaynaklarından geldiği söyleniyor. Bu nedenle Yeşil Göl, Uçarsu Şelalesi gibi Alevi vatandaşlar tarafından kutsal sayılıyor.

Krater göl olan Yeşil Göl ismini renginden alıyor.

Herkesin görmesi gereken yer

Karayoluyla ulaşım bulunmayan Yeşil Göl’e ulaşmak için bir müddet yürümek gerekiyor. Bu nedenle çok fazla ziyaretçisi yok. Bazı yabancı turistler dağları tepeleri aşarak Yeşil Göl'ün güzelliğini keşfediyor. Yaz sıcaklarında bazı vatandaşlar yaya ve arazi araçlarıyla bu gizemli güzelliği keşfetmeye geliyor.

Kendisini halk ozanı olarak nitelendiren Niyazi Güngör, zaman zaman Yeşil Göl'e çıkarak bağlamasıyla yöreyle ilgili kendi bestelerini çalıp söylüyor. Niyazi Güngör, "Yeşil Göl bir doğa harikası. Buraya herkes gelsin, burayı görsün" dedi.

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