Torunların ekran karşısında fazla zaman geçirmesine izin veriliyor

"News Medical"ın haberine göre, "Journal of Children and Media" dergisinde yayımlanan çalışmada, haftada en az bir kez, 2-7 yaş arasındaki torunlarına bakan 356 büyükanne ve büyükbaba ile çevrimiçi anket gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, büyükanne ve büyükbabaların, torunlarının ekran karşısında vakit geçirmesine, anne ve babalarının verebileceğinden daha fazla izin verdiğini ortaya koydu.

Çalışmada, zamanın yaklaşık yarısını büyükanne ve büyükbabalarının gözetiminde geçiren çocukların internette çeşitli uygulamalar kullandığı ve kullanım süresinin yaşla arttığı belirtildi.

Erkek çocukları kız çocuklarından 17 dakika daha fazla ekran karşısında

Çocukların, büyükanne ve büyükbabalarıyla geçirdikleri ortalama dört saatin iki saatinde çeşitli cihazlarda oyun oynadıkları ya da video izlediklerini gösteren çalışmada sonuçlar, büyükanne ve büyükbabaların, çocukların zamanlarının yarısını bir tablet, bilgisayar, televizyon veya cep telefonu ile geçirmelerine izin verdiğini gözler önüne serdi.

Erkek çocukların ekran karşısında, kız çocuklarından 17 dakika daha fazla zaman geçirdiğinin tespit edildiği çalışmada, büyükbabaların torunlarının ekran karşısında vakit geçirmesine izin verme olasılığının büyükannelerden daha fazla olduğu kaydedildi.

"İsrailli küçük çocukların büyükebeveynlerinin gözetiminde medya kullanımı" başlıklı çalışmanın yazarlarından Dafna Lemish, "Büyükebeveynler, torunlarının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Onları, medyanın çocukların yaşamları üzerindeki etkileri ve medya araçlarının doğru kullanımının torunlarının iyiliğine fayda sağlayacağı konusunda eğitmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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