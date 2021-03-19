​Trabzon'da maganda kurşunu 2 gence isabet etti

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel hazırlanan "Mukabele"

Müzisyen Yücel Arzen, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi'ni müzikseverlerle buluşturdu.

Arzen, 'Bizdeki yerli ve derinlikli bir kavramı müzik terminolojisine geçirdim, transkripte ettim. Burada uygulamak istedim, yaptığım şey esas itibarıyla bir müzikti, mukabeleydi. Bir senfoni orkestrası icra etmiş olsa dahi yaptığımız şey aslında Akif'in 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinin bir mukabelesiydi. Ben de bu yaptığım besteye 'Mukabele' ismini koymayı uygun gördüm.' diye konuştu.

