Hayat Trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaşın baş ucu notları ortaya çıktı
AKTÜEL

Trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaş'ın baş ucu notları ortaya çıktı

Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi’nin de hayatını kaybettiği kazada vefat edenlerden birisi olan, insansız hava aracıyla birçok uluslararası yarışmada derece elde eden Yusuf Taha Göktaş’ın, duvarına astığı baş ucu notları duygulandırdı. O notlardan birinde yazan "Yapacak bir görevin varsa onu en kısa yoldan en güzel şekilde bitirmeye çalış" sözleri elde ettiği başarılar hakkında bilgi veriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaşın baş ucu notları ortaya çıktı
Yusuf Taha Göktaş

Saffet Özdemir - Nisa Nur Çavuşoğlu

Yusuf Taha Göktaş, gönüllü olarak çalıştığı YediHilal Derneği’nde Teknoloji Takımları sorumlusuydu. İstanbul’dan Bursa’daki teknoloji kampına giderken vefat eden diğer mühendislerle beraber hakka uğurlandı. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çalışmalar sürdüren dört genç mühendisin vefatı herkesi derinden yaraladı.

“Küçük zamanları bile yararsız işlere ayırma”

Yusuf Taha Göktaş’ın vefatının ardından Hasan El Benna'nın tavsiyelerini bir kağıda eliyle yazıp duvarına astığı baş ucu notları ortaya çıktı.

Kendisine yol olarak çizdiği o tavsiye notlarından birisi şöyle: Şartlar ne olursa olsun, ezanı duyduğunda namaza kalk.

Liseli kardeşleri ile buluşmak için çıktığı yolda vefat etmesi de başucuna koyduğu notlarla bağlantılı. Öyle ki o notta “Karşılaştığın kardeşlerinle sizden istemese bile tanışmaya çalış’’ tavsiyesi yer alıyor.

Yusuf Taha Göktaş “Her yerde davanı yay” tavsiyesiyle aslında gençlere şehadet yolunda nasıl yaşanır? sorusuna cevap veriyor.

Sosyal medyada “Yusuf’un Notları” başlığıyla çok sayıda paylaşım yapıldı.
Sosyal medyada “Yusuf’un Notları” başlığıyla çok sayıda paylaşım yapıldı.

İHA tasarlamıştı

Öte yandan Yusuf Taha Göktaş'ın, üniversitede arkadaşları ile beraber yaptığı insansız hava aracıyla birçok uluslararası yarışmada dereceler elde ettiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla yaptıkları İHA’nın uçuş videosu ortaya çıktı. Yaptıkları İHA’nın uçuş denemesinin başarılı olduğu anı kaydederken ‘’Elhamdulillah’’ dediği duyuluyor.

Babasından duygusal veda: Senden razıyım oğlum

Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesinde babası Kerem Göktaş, "Adını Yusuf koyduk. Yusuf yüzlü, ahlaklı olsun, diye. Gerçekten de öyleydi. Bizi hep mutlu etti, sevindirdi. Mutlu etmek için de çalıştı çabaladı. Ben senden razıyım oğlum, Allah da senden razı olsun" dedi.

Gençlere örnek oldu: Gönüllü başvuruları artı

Öte yandan Yusuf Taha Göktaş'ın vefatının ardından kendisini örnek alan çok sayıda genç, derneğin çalışmalarına katılmak için gönüllü başvurusunda bulundu.

İHH gönüllüleri iyilik yolunda kaza yaptı: 4 yiğidi kaybettik
GÜNDEM
İHH gönüllüleri iyilik yolunda kaza yaptı: 4 yiğidi kaybettik

İHH bu kış da ihtiyaç sahiplerini ısıtacak: Suriyelilere 1500 TIR dolusu yardım
FOTOĞRAF 6
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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, Suriye'de maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce aileyi dondurucu soğuklara karşı yalnız bırakmayacak.<br><br>
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Bugüne kadar Suriye'ye binlerce tır insani yardım malzemesi gönderen İHH, bu yıl kış kampanyası kapsamında bölgeye 1500 tır göndermeyi hedefliyor. Kampanyayı 1 Kasım'da, \"Kış Kapıda, Yalnız Bırakma\" sloganıyla başlatan İHH, bir dizi etkinlik düzenleyecek.<br><br>
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yapılacak ilk etkinlikte, İstanbul'dan 50, Anadolu'dan ise 100 insani yardım tırı bölgeye uğurlanacak. Yardımların bölgeye ulaşmasının ardından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde dağınık halde bulunan 73 farklı kampta, İdlib, Azez, Cerablus ve El-Bab'da dağıtımlar gerçekleştirecek. Yardımlardan aylık olarak yaklaşık 85 bin kişi istifade edecek.<br><br>
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İHH'nın açıkladığı acil ihtiyaç listesinde, un, kömür, soba, gıda kolisi, hijyen malzemeleri, sünger yatak, battaniye, çocuk giyim ve halı gibi yardım malzemeleri bulunuyor.<br><br>
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Hayırseverler, \"KIS\" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek kampanyaya 5 lira destekte bulunabiliyor. Ayrıca, İHH’nın internet sitesinden çevrim içi bağış yolu ile ya da banka hesap numaralarına açıklama kısmına \"SURIYE KIS\" yazarak yardım edilebiliyor.<br><br>
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İHH, geçen yıl kampanya kapsamında 1117 insani yardım tırını bölgeye göndermişti. ​​​​​​​<br><br>
İHH bu kış da ihtiyaç sahiplerini ısıtacak: Suriyelilere 1500 TIR dolusu yardım
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için 1500 insani yardım tırı ulaştırmayı hedefliyor.
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