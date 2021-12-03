Trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaş'ın baş ucu notları ortaya çıktı

Saffet Özdemir - Nisa Nur Çavuşoğlu

Yusuf Taha Göktaş, gönüllü olarak çalıştığı YediHilal Derneği’nde Teknoloji Takımları sorumlusuydu. İstanbul’dan Bursa’daki teknoloji kampına giderken vefat eden diğer mühendislerle beraber hakka uğurlandı. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çalışmalar sürdüren dört genç mühendisin vefatı herkesi derinden yaraladı.

“Küçük zamanları bile yararsız işlere ayırma”

Yusuf Taha Göktaş’ın vefatının ardından Hasan El Benna'nın tavsiyelerini bir kağıda eliyle yazıp duvarına astığı baş ucu notları ortaya çıktı.

Kendisine yol olarak çizdiği o tavsiye notlarından birisi şöyle: Şartlar ne olursa olsun, ezanı duyduğunda namaza kalk.

Liseli kardeşleri ile buluşmak için çıktığı yolda vefat etmesi de başucuna koyduğu notlarla bağlantılı. Öyle ki o notta “Karşılaştığın kardeşlerinle sizden istemese bile tanışmaya çalış’’ tavsiyesi yer alıyor.

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Yusuf Taha Göktaş “Her yerde davanı yay” tavsiyesiyle aslında gençlere şehadet yolunda nasıl yaşanır? sorusuna cevap veriyor.

Sosyal medyada “Yusuf’un Notları” başlığıyla çok sayıda paylaşım yapıldı.

İHA tasarlamıştı

Öte yandan Yusuf Taha Göktaş'ın, üniversitede arkadaşları ile beraber yaptığı insansız hava aracıyla birçok uluslararası yarışmada dereceler elde ettiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla yaptıkları İHA’nın uçuş videosu ortaya çıktı. Yaptıkları İHA’nın uçuş denemesinin başarılı olduğu anı kaydederken ‘’Elhamdulillah’’ dediği duyuluyor.

Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları (boşlukta) Allah’tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır.

(Nahl 79)



İyi süzüldük. Bravo takım🦅🦅🦅 pic.twitter.com/tHPKNv8N9R REKLAM July 29, 2021

Babasından duygusal veda: Senden razıyım oğlum

Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesinde babası Kerem Göktaş, "Adını Yusuf koyduk. Yusuf yüzlü, ahlaklı olsun, diye. Gerçekten de öyleydi. Bizi hep mutlu etti, sevindirdi. Mutlu etmek için de çalıştı çabaladı. Ben senden razıyım oğlum, Allah da senden razı olsun" dedi.

Gençlere örnek oldu: Gönüllü başvuruları artı

Öte yandan Yusuf Taha Göktaş'ın vefatının ardından kendisini örnek alan çok sayıda genç, derneğin çalışmalarına katılmak için gönüllü başvurusunda bulundu.

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