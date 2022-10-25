​TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nın kazananları açıklandı. Yarışmaya 115 üniversiten 1615 eser ile 2213 öğrenci başvuru yaptı.

Finalde ise 47 üniversiteden 41 şehirden yaklaşık 200 öğrenci final için ter döktü. Uzun maraton sonrası ödüle layık görülen eser sahipleri ödüllerini, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcıları Muhammed Ziyad Varol, Hasan Öymez, Mustafa Malkoç, Fethi Fahri Kaya ve Alperen Aydın ile sektörün önde gelen isimlerinin elinden aldı.

“GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ DE İLETİŞİMİN GELECEĞİ DE TRT’DE”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuşmasında Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın gençlerin kendini keşfetmek ve projelerini hayata geçirmek için önemli bir mecra olduğunu söyleyerek iyi bir içeriğin aşamalarını şu sözlerle ifade etti: “Elbette tekniğin, teknolojinin önemini yadsımıyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki; iyi bir hikâyenin, iyi bir detayın, iyi bir perspektifin, iyi bir anlatının, keskin bir gerçeğin önünde hiçbir şey duramaz. Ben bu anlatı çerçevesini, beş temel düzeyde ifade ediyor ve bunları iletişimcilerin mesleki ve insani borcu olarak görüyorum. İnsanlığın bir neferi olarak kendimizi, bu yüzyılın tanığı olarak hadiseleri, bağlamı ve hafızayı koruyabilmek için tarihi, algının ve kurgunun kaosundan kurtarmak için görünenin ötesinde saklı tutulan gerçeği ve en önemlisi ay yıldızın hakkını verebilmek için ülkemizi en iyi şekilde anlatmak zorundayız.”

REKLAM

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT World’ün “Fabrika” Belgeselini örnek gösterdi: “Uluslararası terörün kirli ağlarının bir örgüsünü oluşturan Lafarge şirketinin, karanlık işleyişini belgelerle gözler önüne serdiğimiz Fabrika belgeselini, 2021 yılında TRT World ve TRT Haber’de yayınlamıştık. Bu belgesel, yarım milyon belgenin titizlikle incelenmesiyle ortaya çıktı. Uluslararası terör destekçilerinin suçlarını kabul etmeleri, çok uzun bir zaman ve mesai gerektiren bu içeriğin zaferinin ilanıdır. Bu belgesel bahsettiğim 5 düzeyli anlatının önemli bir örneğidir. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, ihtişamın değil haysiyetin rehberliğinde dünyadaki içerik karnavalının debdebesinden sıyrılabilir, görünene değil gerçeğe ulaşabilir, insanlara ve dünyaya haykırabiliriz,” dedi.

Gençlerin hedeflerine ulaşmaları için her türlü desteğin ve teşviğin sağlandığının altını çizen Sobacı, “Geleceğin iletişimcileri de iletişimin geleceği de TRT’de.” dedi.

REKLAM

Radyo, görsel, dijital ve iletişim kampanyası olmak üzere dört ana kategori ve 13 alt kategoride kazananlar ise www.trtgeleceginiletisimcileri... internet sitesinden yayınlandı.