Bursa’da yayımlanan Şiraze dergisi, 27. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Necmettin Turinay’ın yayın danışmanı olduğu derginin kapağa da çıkarılmış dosya başlığı şöyle: Türk Edebiyatı Tarihi. 16 sayfa ayrılan ve Türk edebiyatı tarihi alanındaki kitapların durumuyla edebiyat tarihi yazıcılığının ele alındığı dosyanın ilk metni Turan Karataş hocadan: İyi Bir Edebiyat Tarihi Mümkün müdür? Şöyle bitiriyor hoca sözünü: Yapılması gereken; işe koyulmak, bir adım atmak ve samimi bir niyetle yola devam etmektir, yolculuğu tamamlamak değil. Aralarında Mustafa İsen, Abdullah Uçman ve Alâattin Karaca’nın olduğu 12 akademisyen, Kudret Ayşe Yılmaz ve M. Sedat Sert editörlüğünde dosya sorularını cevaplamış. Turinay hocanın yazısını da dosya kapsamında düşünmek gerekir. Bir Eser Bir Yazar’da söyleşi konuğu Türk Edebiyat Tarihi kitabının yazarı Ali Budak. “Türkiye’de edebiyat tarihçiliği, … bazı küçük tespitleri yapmayı bile imkânsız kılacak kadar zayıftır” diyor Budak hoca. Bir başka konuk Yıldız Ramazanoğlu. Sohbet konusu yazarlık! Mustafa Özçelik, Sadık Yalsızuçanlar’ın Rûmî’sini yazmış. Kudret Ayşe Yılmaz’ın yazı başlığı Kafka ile Baba. Yusuf Turan Günaydın, Kâmil Yeşil’in ‘mektup’lu kitabını metnine konu etmiş. Ali Sali’nin yazısı Mehmet Can Doğan’ın yeni kitabı Şiir Rasathanesi’yle ilgili. M. Sedat Sert’in bu sayıdaki konu başlığı Editör: Yayıncılığın Gizili Öznesi. Kitap kültürü dergisine, irtibat@sirazedergisi.com e posta adresinden veya 0542 726 71 89 no’lu telefondan ulaşılabilir.
İki yaşıt şair arkadaş, kitaplarını imzalayıp göndermiş. İlk sürpriz Ayşe Nur Biçer’den: Alaska’da Bir Kayın. İçinde 21 şiir bulunan kitap, Biçer’in ilk eseri. Şöyle diyor şair: biz geçen günleri bir bir peçetelere katlarken / sahafa düşüyor ıslak bir işporta tezgahı daha. Diğer hediye Hasan Bozdaş’tan. İlginç ismi şöyle: İnsanın Madde Olmayan Kısmı. Üç bölümde toplanmış 15 şiirden oluşan kitabında, “şiir, ucu keskin bir çizgiydi, satıldı” diyor şair. İkisi de Dergâh Yayınları’nca neşredilen kitapları imzalı olarak hediye eden şairlere gönülden teşekkürler.
“Fransızlar … “İştah yerken gelir” der. Onun gibi yazmada ilham beklenmez. Fakat ilham olmadan da başlayamazsınız ki. Mekanik ve teknik bir işleyiş değil yazmak; kalbin, aklın, ruhun harekete geçmesi, sarsılmış olması lazım. Sonra disiplinli bir çalışma, azim, sebat, işçilik ve emek esastır. İlhamın devamı çalışırken de gelir ve yaşamın sırları bir ucundan görünür.”
Yıldız Ramazanoğlu
4 soru: Ahmet Şahin
İyi bir dergi okuruyum. İlgimi çeken konu ve içerikleri mutlaka takip ediyorum. Dergileri, üzerinde notlar alarak okumaya çalışıyorum. Bir ay boyunca ilgili dosyayı gündemime alarak konuyu içselleştirmeye gayret ediyorum.
Elbette. Türk Yurdu, Doğu Batı, Şiraze, Türk Edebiyatı, Türkiye Günlüğü, Müteferrika, Milli Mecmua, Söğüt, Edebiyat Daima gibi dergileri okumaya/incelemeye/takip etmeye gayret ediyorum.
Milli Mecmua’nın Osman Yüksel Serdengeçti dosyası için bir makale hazırlığı içerisindeyim. Bununla birlikte Çelebi’nin genel yayın yönetmeni olmam hasebiyle Kültür Pınarı: Hasan Celâl Güzel dosya konulu 16. sayının hazırlıkları ile uğraşıyor ve makalemi hazırlıyorum.
Uzun bir zamandan beri basın tarihi, dergicilik, fikir dergileri gibi çeşitli konular ilgimi çekiyor. Örneğin Muhafazakâr Düşünce dergisinin Türkiye’nin Fikir Dergileri ve Dergicilik dosya konulu sayısı ve Toplumsal Tarih Akademi: Osmanlı-Türkiye Çalışmaları dergisinin 4. sayısının Osmanlı Matbuatı / Matbu Kitap Kültürü dosya konusu ilgimi çeken dosyalar oldu.
Türk Şehirciliği
- Dört ayda bir çıkan Çelebi’nin 15. sayısı okuruyla buluştu. Son okumasını Emine Gezginci’nin yaptığı dergi Gaziantep’te hazırlanıyor ve “Kim bilir belki bir gün bu tekkeye uğrarsın!” alt başlığıyla yayımlanıyor. Yeni sayısı çok güzel bir hediyeyle gelen derginin kapağını 16. yüzyıl İstanbul’unu tasvir eden Matrakçı Nasuh imzalı bir minyatür süslüyor. Çelebi’nin imtiyaz sahibi Ali Gezginci ‘sunuş’ta derginin beşinci yılını doldurduğunu belirterek, kendi alanının önde gelen isimlerini Türk Şehirciliği başlığı altında bir araya getirdiklerine dikkat çekiyor. Türk Şehirciliği dosyası, Yahya Kemal’in dizeleriyle açılıyor: Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir! / Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir! Turgut Cansever’in ‘şehir’ üzerine bir sözünün yer aldığı dosyanın ilk metni Alp Paksoy imzalı: Eski Türkçede Şehir Kavramı. Osman Karatay, Denizcan Dede çevirisi yazısıyla dergide. Dosyaya katkı sunan diğer isimler, Sibel Kır, Başak Derin, Nevin Balta, Emine Gezginci ve Rümeysa Bedirhanoğlu. Dosya söyleşisi Kürşat Yıldırım’la yapılmış. Konu eski Türklerde şehir ve şehircilik. Eski Türklerin mühim bir kısmının şehirlerde yaşadığına dikkat çeken hoca, bunun kültür ve medeniyetimizi yücelttiğini belirtiyor. Kitâbiyat’la sonlanan 104 sayfalık tarih, kültür ve düşünce dergisine, celebidergi@gmail.com e posta adresinden veya 0530 371 86 99-0534 715 26 75 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.
Dizenin ortaya çıkış öyküsü
- Kahramanmaraş’ın Berdücesi, 12. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Parlak kâğıda basılan derginin son okumasını Melek Demirdöğen yapıyor. Arka kapağında, Zehra Yavuz imzalı bir şiir yer alan Berdücesi’nin ‘sunuş’unda dergi editörü dördüncü yıllarına ‘merhaba’ dediklerini belirtiyor. Bu sayıda, “Şiir ya da Dizenin Ortaya Çıkış Öyküsü” dosya konusu yapılmış. Bilge Doğan’la Mustafa Köneçoğlu’nun hazırladığı dosyaya, şairler Ahmet Edip Başaran, Esma Polat, Mehmet Sümer, Mehmet Tepe, Meryem Kılıç, Mustafa Köneçoğlu, Orhan Tepebaş, Selim Somuncu, Sevgi Yerlioğlu, Sümeyra Yaman ve Zeynep Arkan katılmış. Yeni sayının konuşmacısı Melek Demirdöğen’in misafiri (çocuk romanlarıyla tanıdığımız) Yaşar Bayraktar. Kış sayısında deneme ve inceleme yazılarının yanı sıra şiir ve hikâyeler de yer bulmuş. On kalem hikâye, sekiz şair de şiirleriyle 12. sayıya katılmışlar. Hikâyelerin çizimlerle desteklenmesi isabetli olmuş. Son günlerin konuşulan ismi ‘Narin’imiz için bir şiir yazmış Ayşegül Sözen Dağ. Onun dizeleriyle bitireyim: Mavi bir orman olacaktı gözlerin / Toprak kadar bereketli ellerin / Eğer yaşıyor olsaydın / Biricik arkadaşım Narin. Kültür, edebiyat ve sanat dergisine, berducesidergisi@ gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.