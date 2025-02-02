Türk Edebiyatı Tarihi

Dört ayda bir çıkan Çelebi’nin 15. sayısı okuruyla buluştu. Son okumasını Emine Gezginci’nin yaptığı dergi Gaziantep’te hazırlanıyor ve “Kim bilir belki bir gün bu tekkeye uğrarsın!” alt başlığıyla yayımlanıyor. Yeni sayısı çok güzel bir hediyeyle gelen derginin kapağını 16. yüzyıl İstanbul’unu tasvir eden Matrakçı Nasuh imzalı bir minyatür süslüyor. Çelebi’nin imtiyaz sahibi Ali Gezginci ‘sunuş’ta derginin beşinci yılını doldurduğunu belirterek, kendi alanının önde gelen isimlerini Türk Şehirciliği başlığı altında bir araya getirdiklerine dikkat çekiyor. Türk Şehirciliği dosyası, Yahya Kemal’in dizeleriyle açılıyor: Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir! / Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir! Turgut Cansever’in ‘şehir’ üzerine bir sözünün yer aldığı dosyanın ilk metni Alp Paksoy imzalı: Eski Türkçede Şehir Kavramı. Osman Karatay, Denizcan Dede çevirisi yazısıyla dergide. Dosyaya katkı sunan diğer isimler, Sibel Kır, Başak Derin, Nevin Balta, Emine Gezginci ve Rümeysa Bedirhanoğlu. Dosya söyleşisi Kürşat Yıldırım’la yapılmış. Konu eski Türklerde şehir ve şehircilik. Eski Türklerin mühim bir kısmının şehirlerde yaşadığına dikkat çeken hoca, bunun kültür ve medeniyetimizi yücelttiğini belirtiyor. Kitâbiyat’la sonlanan 104 sayfalık tarih, kültür ve düşünce dergisine, celebidergi@gmail.com e posta adresinden veya 0530 371 86 99-0534 715 26 75 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.