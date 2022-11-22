Türk halkının yüzde 83’ü balkabağını tatlılarda tüketiyor
Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği balkabağı araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 83’ü balkabağını tatlı olarak tüketiyor. Yüzde 9,3’ü çorbalarda, yüzde 6,8’i hamur işlerinde ve ana yemeklerde, yüzde 0,9’u ise kahve aroması olarak tercih ediyor.
Pazar tezgâhlarını renklendiren, masallarımızın başkahramanı, sofraların süslü lezzeti balkabağı mevsimi geldi. Balkabağı bereketiyle tatlılarımıza, çorbalara, böreklere ve hatta kahvelerimize bile lezzet katıyor.
Araştırmaya göre, Türk halkı balkabağını yüzde 83 ile en çok tatlılarda tüketmeyi seviyor. Yüzde 9,3’ü çorbalarda, yüzde 6,8’i hamur işlerinde ve ana yemeklerde, yüzde 0,9’u ise kahve aroması olarak tercih ediyor.
Kabak tatlısı fırınlanmış, tahinli ve bol cevizli seviliyor
Lezzetiyle damakları çatlatan balkabağı tatlısını araştırmaya göre Türk halkı yüzde 61,8 ile fırınlanmış, yüzde 76,4 ile tahinli ve yüzde 80,5 ile bol cevizli olarak tüketiyor.