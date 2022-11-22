Hayat Türk halkının yüzde 83ü balkabağını tatlılarda tüketiyor
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Türk halkının yüzde 83’ü balkabağını tatlılarda tüketiyor

Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği balkabağı araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 83’ü balkabağını tatlı olarak tüketiyor. Yüzde 9,3’ü çorbalarda, yüzde 6,8’i hamur işlerinde ve ana yemeklerde, yüzde 0,9’u ise kahve aroması olarak tercih ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk halkının yüzde 83’ü balkabağını tatlılarda tüketiyor
Bal kabağı

Pazar tezgâhlarını renklendiren, masallarımızın başkahramanı, sofraların süslü lezzeti balkabağı mevsimi geldi. Balkabağı bereketiyle tatlılarımıza, çorbalara, böreklere ve hatta kahvelerimize bile lezzet katıyor.

Araştırmaya göre, Türk halkı balkabağını yüzde 83 ile en çok tatlılarda tüketmeyi seviyor. Yüzde 9,3’ü çorbalarda, yüzde 6,8’i hamur işlerinde ve ana yemeklerde, yüzde 0,9’u ise kahve aroması olarak tercih ediyor.

Kabak tatlısı fırınlanmış, tahinli ve bol cevizli seviliyor

Lezzetiyle damakları çatlatan balkabağı tatlısını araştırmaya göre Türk halkı yüzde 61,8 ile fırınlanmış, yüzde 76,4 ile tahinli ve yüzde 80,5 ile bol cevizli olarak tüketiyor.

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Areda Survey araştırdı: Türk halkı kamu kurumlarının sunduğu dijital hizmetleri yeterli buluyor

Areda Survey araştırdı: Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu
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Çoğumuzun ortak noktalarından biri de çikolata sevgisi.
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Fakat tercihlerimiz konusunda farklılar yaşanabiliyor.
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Kimimizin favorisi sütlüyken kimimizinki bitter çikolata olabiliyor.
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En özel günlerimizde yüzümüzü güldüren, yorulduğumuzda bizi harekete geçirecek enerjiyi veren çikolata araştırmasının sonuçları belli oldu.
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İşte Türk halkının en çok tükettiği çikolata...
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Areda Surveyin araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54,4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor.
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Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41,9 ile bitter çikolata takip ediyor.
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ÇİKOLATA KAHVE İLE TÜKETİLİYORTaze çekilmiş kahveden yapılmış bir fincan kahve ve yanında yedikçe mutluluk veren bir parça çikolata… Bu muhteşem ikiliye hayır diyebilecek oldukça az olsa gerek.
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Araştırmaya göre katılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.
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Metodoloji Areda Survey tarafından 17 -20 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
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Areda Survey araştırdı: Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu
Areda Survey'in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu. İşte Türk halkının yerken kendisini en mutlu hissettiği çikolata...


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