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Hayat Türk Kızılayı Diyarbakırda 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu
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Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsünde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin açılışı gerçekleştirildi. Ramazan boyunca 26 aşevinin, 44 seyyar mutfağın yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlara ulaştıracağını belirten Dr. Kınık, "Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor, diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu
Diyarbakır Aşevi

Diyarbakır Valiliği ve kentteki temsilciliklerin desteği ile Dicle Üniversitesi yerleşkesinde kurulan aşevi açıldı. Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, aşevinin günlük 10 bin kişiye yemek çıkartacağını söyledi. Ramazan boyunca 26 aşevinin, 44 seyyar mutfağın yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlara ulaştıracağını belirten Dr. Kınık şöyle konuştu:

"Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor, diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor. Bir taraftan kuru gıda dağıtımlarımız devam ediyor 200 bine yakın aileye. Diğer taraftan 200 bine aşkın aileye aylık 500’er liralık nakit Ramazan desteği sağlıyoruz. Diğer taraftan 40 bin civarında aileye yaklaşık 250’şer liralık mobil alışveriş kodları ve alışveriş kartları gönderiyoruz"

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Ramazan boyunca 23 milyon liralık nakit destek sağlanacak

Ağırlıklı olarak ailelere yardımları nakit olarak yapmaya çalıştıklarını ifade eden Dr. Kınık, sözlerine şöyle devam etti:

  • "Özellikle nakit desteklerde bu bölgede Elazığ depremi sonrasında Diyarbakır’ın da, ilçelerinin de etkilendiğini biliyoruz. Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve İzmir’de, Giresun’da afetten etkilenen bölgelerimize 23 milyon liralık nakit desteği Ramazan boyunca sağlıyoruz. Kızılay’ımız tüm hızıyla Ramazan boyunca 8 milyon ihtiyaç sahibine, 1 milyonu yurt dışında olmak üzere yoksulluğun, kuraklığın pençesinde yaşayan Yemen, Somali, Sudan, Suriye gibi ülkelere 1 milyonu yurt dışında, 7 milyonu yurt içindeki vatandaşlarımıza elini uzatmak için çabalıyor. 60 bin Kızılay gönüllüsü sahada.”

Dr. Kınık ve beraberindeki heyet, daha sonra açılışını gerçekleştirdikleri aşevini gezerek yerleşke hakkında bilgi aldı.

İHA

Türk Kızılay
OYNAT 00:59
Türk Kızılay "Kolide sizin de hayrınız olsun" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Türk Kızılay Sakarya Şubesince başlatılan 'Kolide sizin de hayrınız olsun' projesiyle marketlere bırakılan kolilerde müşterilerin bağışlarıyla toplanan gıda malzemeleri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ramazana özel başlatılan proje kapsamında Sakarya'da bazı zincir marketlerin kasalarının bulunduğu kısımlara Türk Kızılay kolileri bırakıldı. Kızılay gönüllülerince bilgilendirilen marketteki vatandaşlar, hayır için aldıkları ürünleri ücretini ödedikten sonra kolilere bırakıyor. Burada toplanan ürünler, daha sonra Kızılay Şubesi'nde paketlenerek, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.


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