Türk kültürü yaz okullarında tanıtılacak

Türk kültürünün temel unsurları, tarihin önemli şahsiyetleri ve olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurları tiyatro, sinema, belgesel, dizi ve çizgi filmlerle anlatılacak. Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi verilecek.