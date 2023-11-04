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Hayat

Türk kültürü yaz okullarında tanıtılacak

Türk kültürünün yerinde tanınması amacıyla tarih, edebiyat, müzik, sinema, arkeoloji, mutfak gibi farklı alanlarda yaz okulları açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kültür yılları ve kültür günleri organize edilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 04:45 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Uygulama 2024’ten itibaren uygulamaya konulacak.

Uygulama 2024’ten itibaren uygulamaya konulacak.

Türk kültürünün temel unsurları, tarihin önemli şahsiyetleri ve olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurları tiyatro, sinema, belgesel, dizi ve çizgi filmlerle anlatılacak. Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi verilecek.


ERKEN YAŞTA ‘KÜLTÜR’ EĞİTİMİ

Türk kültürünün yerinde tanınması amacıyla tarih, edebiyat, müzik, sinema, arkeoloji, mutfak gibi farklı alanlarda yaz okulları düzenlenecek. Gastronomi kültürü ve sanatı ile öne çıkan Hatay ve Gaziantep’te mutfağa yönelik, antik kalıntılar ile öne çıkan İzmir, Antalya gibi şehirlerde arkeolojiye yönelik yaz okulları açılacak. Uygulamanın 2024’ten itibaren uygulamaya konulacak.


#Türk kültürü
#yaz okulu
#eğitim
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