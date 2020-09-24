Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi: 'Uyanış: Büyük Selçuklu' TRT'de başlıyor
Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi: 'Uyanış: Büyük Selçuklu' TRT'de başlıyor
Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi 'Uyanış: Büyük Selçuklu' için çekildi. Dizinin hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün sürdü. Dizide 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Dizi, ilk bölümüyle TRT 1'de 28 Eylül Pazartesi akşamı yayımlanacak.
Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen "at ustası" unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik konusunda oyunculara destekte bulunduğu çalışmalarda, ok atma eğitimleri ise Dünya Menzil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban tarafından verildi.
Nomad Stunts ekibinden getirilen at ustaları Anadolu'yu dolaştı ve yaklaşık 150 at arasından eğitime müsait olan 15 atın proje bünyesine katılması sağlandı.
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Bir aylık eğitim ile savaş sahneleri için özel olarak hazırlanan atlar, şaha kalkma, yatma ve savaş düzeni gibi eğitimler aldı.
Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.
Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.
Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen "Uyanış: Büyük Selçuklu", ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek.