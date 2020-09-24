Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi: 'Uyanış: Büyük Selçuklu' TRT'de başlıyor

TRT 1'in yeni dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu'nun prodüksiyon detaylarıyla öne çıkıyor.

HAYAT TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah'ı ünlü oyuncu canlandıracak

En uzun savaş sahnesinin çekildiği ve dizide kullanılan atlar için Kazakistan'dan gelen özel ekibin oyunculara eğitim verdiği dizide her ayrıntı büyük titizlikle hazırlanıyor.

Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

Dizi, ilk bölümüyle TRT 1'de 28 Eylül Pazartesi akşamı yayımlanacak.

Oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi.

Birinci bölümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 kişilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak mekanda 15 gün zorlu bir eğitimden geçti.

OYNAT 02:04 TRT’nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun yayın tarihi ve günü belli oldu Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici ile buluşuyor. TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filmin fragmanına yer verirken, 'Başlıyoruz! “Uyanış: Büyük Selçuklu' 28 Eylül'de TRT1'de' mesajını iletti. BiP'te paylaş

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Atlar da eğitimden geçti

Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen "at ustası" unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik konusunda oyunculara destekte bulunduğu çalışmalarda, ok atma eğitimleri ise Dünya Menzil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban tarafından verildi.

Dizi, ilk bölümüyle TRT 1'de 28 Eylül Pazartesi akşamı yayımlanacak.

Nomad Stunts ekibinden getirilen at ustaları Anadolu'yu dolaştı ve yaklaşık 150 at arasından eğitime müsait olan 15 atın proje bünyesine katılması sağlandı.

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Bir aylık eğitim ile savaş sahneleri için özel olarak hazırlanan atlar, şaha kalkma, yatma ve savaş düzeni gibi eğitimler aldı.

FOTOĞRAF 13 TRT 1'in yeni dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun prodüksiyon detaylarıyla öne çıkıyor. En uzun savaş sahnesinin çekildiği ve dizide kullanılan atlar için Kazakistan'dan gelen özel ekibin oyunculara eğitim verdiği dizide her ayrıntı büyük titizlikle hazırlanıyor. Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi. Birinci bölümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 kişilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak mekanda 15 gün zorlu bir eğitimden geçti. Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen at ustası unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik konusunda oyunculara destekte bulunduğu çalışmalarda, ok atma eğitimleri ise Dünya Menzil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban tarafından verildi. Nomad Stunts ekibinden getirilen at ustaları Anadolu'yu dolaştı ve yaklaşık 150 at arasından eğitime müsait olan 15 atın proje bünyesine katılması sağlandı. Bir aylık eğitim ile savaş sahneleri için özel olarak hazırlanan atlar, şaha kalkma, yatma ve savaş düzeni gibi eğitimler aldı. Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı. Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu. Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen Uyanış: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek. Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi TRT'de: Uyanış: Büyük Selçuklu dikkatleri çekiyor TRT 1'in yeni dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren dizide 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. BiP'te paylaş

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"Uyanış: Büyük Selçuklu"dan dev prodüksiyon

Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.

Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen "Uyanış: Büyük Selçuklu", ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek.