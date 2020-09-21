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Hayat Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuk Rasim Öztekinden Şevket Çoruha devretti
KÜLTÜR SANAT

Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuk Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devretti

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende, güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen Kel Hasan Efendi'nin kavuğu yeni sahibiyle buluştu. Kavuk usta oyuncu Rasim Öztekin'den, Şevket Çoruh'a devredildi.

Haber Merkezi AA
Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh' devretti.
Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh' devretti.

Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen kavuk yeni sahibiyle buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen tören kavuk altıncı sahibine kabuştu.

Kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yasaklanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh' devretti.

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Kavuk herkesin kafasına uymaz

Kavuklunun oynaması lazım

Kavuğu devretme kararını verdikten sonra Ferhan Şensoy'a sorduğunu ve onayını aldıktan sonra Şevket Çoruh'u aradığını anlatan Öztekin, "Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim" diye konuştu.

Geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemine dikkati çeken Öztekin, "Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk, daha sonra ustalaştık." dedi.

"Kavuk bu işin 'Nirvana'sı"
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"Kavuk bu işin 'Nirvana'sı"

Türk tiyatrosu için emek vermiş tüm ustalara teşekkür ediyorum

Altıncı kavuklu Şevket Çoruh, kavuğun önceki sahipleri Ferhan Şensoy ile Rasim Öztekin'e teşekkür ederek, törenin en önemli tarafının iki büyük ustasının da hayattayken yapılması olduğunu ifade etti.

  • Kavuğu zor şartlara rağmen perde açmaya çalışan, yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ettiğini vurgulayan Çoruh, şöyle devam etti:
  • "Beni yetiştiren, emeği olan tüm hocalarıma, Türk tiyatrosu için büyük emekler vermiş tüm ustalara çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin."

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Tiyatronun nişanesi: Dümbüllü kavuğu

Tiyatro oyunu ile son buldu

Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'nun sahnelediği "Bir Baba Hamlet" oyununun izleyiciyle buluşmasıyla sona eren geceye tiyatrocu ve oyuncuların yanı sıra çok sayıda tiyatrosever de katıldı.

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