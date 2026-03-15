Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulundu

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği'nin lojistik desteğiyle Kerkük kent merkezindeki Musalla Spor Tesislerinde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim, AA muhabirine, her ramazan olduğu gibi bu yıl da TDV'nin Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerini unutmadığını söyledi.

Bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğu için TDV'ye teşekkür eden Kerim, TDV'nin bu ramazan Kerkük'te 1000 aileye gıda kolisi yardımı yaptığını bildirdi.

Iraklı Türkmenlerden Cumbut Reşid, "Mübarek ramazan ayında Kerkük'e kadar bu yardımları gönderdiği için Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Reşid, TDV'nin ihtiyaç sahibi, yetim ve düşük gelirli insanların her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Kerküklü Mustafa Hıdır ise Türk halkının sadece Irak değil, dünyanın birçok mazlum coğrafyasındaki insanlara dostluk eli uzattığını belirterek, gıda yardımı için Türk halkına teşekkür etti.












