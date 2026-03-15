Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulundu

08:1615/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkede ve dünyada yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkede ve dünyada yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği'nin lojistik desteğiyle Kerkük kent merkezindeki Musalla Spor Tesislerinde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim, AA muhabirine, her ramazan olduğu gibi bu yıl da TDV'nin Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerini unutmadığını söyledi.

Bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğu için TDV'ye teşekkür eden Kerim, TDV'nin bu ramazan Kerkük'te 1000 aileye gıda kolisi yardımı yaptığını bildirdi.

Iraklı Türkmenlerden Cumbut Reşid, "Mübarek ramazan ayında Kerkük'e kadar bu yardımları gönderdiği için Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Reşid, TDV'nin ihtiyaç sahibi, yetim ve düşük gelirli insanların her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Kerküklü Mustafa Hıdır ise Türk halkının sadece Irak değil, dünyanın birçok mazlum coğrafyasındaki insanlara dostluk eli uzattığını belirterek, gıda yardımı için Türk halkına teşekkür etti.




#Kerkük
#tdv
#türkiye diyanet vakfı
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
