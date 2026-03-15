Kızılay’dan Adana’ya yeni aşevi

Rabia Şenol
04:0015/03/2026, Pazar
Fatma-Arif Zaloğlu Aşevi hizmete açıldı.
Türk Kızılayı, “81 İlde 81 Aşevi” hedefi kapsamında Adana’da Fatma-Arif Zaloğlu Aşevi'ni hizmete açtı.

Türkiye’de açılan 47’nci aşevi olan merkez, günlük 3 çeşit yemekle yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verecek. Olası afet ve acil durumlarda önemli bir beslenme üssü olarak görev yapacak aşevinin kapasitesi ihtiyaç halinde 30 bin kişilik yemek üretimine kadar çıkabilecek. Açılışa Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Adana Valisi Mustafa Yavuz ve kampanya yüzü Şef Mehmet Yalçınkaya katıldı. Programın ardından Adana’nın simgelerinden tarihi Taşköprü’de binlerce kişinin katılımıyla iftar düzenlendi. Açılışta konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye’de 65 yaş üstü yaklaşık 5,5 milyon kişi bulunduğunu hatırlatarak yalnız yaşayan yaşlılara dikkat çekti. Yılmaz, aşevleri aracılığıyla her gün binlerce yaşlının kapısının çalınmasının hedeflendiğini ifade etti.



