Türkiye girişimci buluşması için geri sayım başladı: Toplam ödül 1 milyon TL

“Türkiye Yüzyılı’nda bizi ileri taşıyacak gücün girişimcilik olduğuna inanıyoruz. Kendi işini kurarak milli ekonomiye, istihdama ve ülkemize güç katan gençler, girişimciler kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Girişimci Buluşması ile de her yıl olduğu gibi bu yıl da alanında uzman ve öncü isimleri, hayallerini ve fikirlerini işe dönüştürmek isteyenlerle bir araya getireceğiz. Özellikle gençlerimizin bu bilgi birikimi ve deneyimden yararlanmasını oldukça önemsiyoruz. 10’uncusunu düzenleyeceğimiz GİV Girişimcilik Ödülleri ile de iş fikirleri olan başarılı girişimcilerimize maddi destek fırsatı sunacağız. GİV olarak girişimcilik ekosistemini her geçen gün büyüterek ve geliştirerek ülkemize sağladığımız faydayı artırmaya devam edeceğiz"