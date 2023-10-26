Türkiye girişimci buluşması için geri sayım başladı: Toplam ödül 1 milyon TL

10. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde Toplam ödül 1 milyon TL olacak.
Girişimcilere projelerini sergileme imkânı
Türkiye Girişimci Buluşması; gençleri, girişimci ve yatırımcıları bir araya getirirken aynı zamanda, bakanlık yetkilileri, yerel yöneticiler, başkanlıklar, Ar-Ge yöneticileri, bankacılık ve finans yöneticileri, özel sektör ve sanayi sektöründen temsilcilerin de bulunduğu önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. 2 gün sürecek etkinlikte, "TÜBİTAK - BiGG Destekleri ile iş fikrini hayata geçir!", "Girişimcilikte Fikri Mülkiyet Hakları", "Uçtan Uca Girişimcilik Ekosistemi", "Geleceğin Tarım Teknolojileri", "Girişimcilik Ekosisteminde Alternatif Finansman Kaynakları", "Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon", "Geleceği Şekillendiren Beyinler: Yapay Zeka ve İnsanlığın Yeni Yolculuğu" ve "Girişimciler için E-ihracat Fırsatları" konulu panellerde alanın öncü isimleri gençler ve girişimcilerle deneyim ve bilgilerini paylaşacak. Oturumların yanında B2B görüşmeler ve girişimcilere özel eğitimler de düzenlenecek. Sergi alanının da yer alacağı etkinlikte girişimciler projelerini sergileme imkânına da sahip olacak.
10. GİV Girişimcilik Ödülleri ise 4 Kasım akşamında sahiplerini bulacak. Proje Fikir Ödülleri, KOSGEB İş Planı Ödülleri, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimci Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Dijital Girişimcilik Ödülü, Basın Yayın Medya Ödülü, Akademisyen Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü ve GİV Özel Ödülü olmak üzere toplam 10 kategoride 14 ödül verilecek. Henüz ticarileşmemiş “Proje Fikir Ödülleri” kategorisinde ödül miktarı toplam 900.000 TL olacak. Birincilik ödülü 500.000 TL, ikincilik ödülü 250.000 TL, üçüncülük ödülü ise 150.000 TL şeklinde belirlendi. KOSGEB İş Planı Ödülleri kategorisinde ise toplamda 100.000 TL ödül dağıtılacak.
UGİAK 2023, Türkiye Girişimci Buluşması ile eş zamanlı gerçekleştirilecek
UGİAK 2023 bu yıl Türkiye Girişimci Buluşması eş güdümünde “Girişimcilik Ekosistemi ve Tekno-Girişimler” ana teması ile gerçekleştirilecek. GİV, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Ajansı ve Konya Teknokent iş birliğinde organize edilen UGİAK 2023’e paydaş kurum ve kuruluşlar olarak Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, KOSGEB, MEVKA, KOP ve KONESOB iştirak edecek.
UGİAK 2023 ile başta Türkiye'deki teknoloji üretimi ve transferine dayalı girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve girişimci akademisyen sayısının artırılmasının yanı sıra girişimcilik faaliyetlerine ilişkin ekonomik, sosyal ve yasal zemindeki mevcut eksiklikler ve ihtiyaç alanlarının belirlenmesi, bunlara ilişkin ortak çözümler üretilmesi ve konuyla ilgili özel, kamu ve yüksek öğretim sektörleri arası etkileşimlerin artırılması hedefleniyor. Girişimcilik ekseninde farklı uzmanlık alanlarından ulusal ve uluslararası düzeydeki çok sayıda bilim insanının yanı sıra iş dünyası uzmanları, kamu kesimi temsilcileri, STK’lar ve bağımsız araştırmacıları bir araya getirecek olan kongrenin, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine çok sayıda politika ve strateji önerisi ile önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.