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Türkiye girişimci buluşması için geri sayım başladı: Toplam ödül 1 milyon TL

Türkiye Girişimci Buluşması ve 10. GİV Girişimcilik Ödülleri; Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve KOSGEB iş birliğiyle 3-4 Kasım 2023 tarihinde tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Zirveyle eş zamanlı olarak II. Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi (UGİAK 2023) de gerçekleştirilecek.

16:29 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
10. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde Toplam ödül 1 milyon TL olacak.

10. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde Toplam ödül 1 milyon TL olacak.

Türkiye Girişimci Buluşması’nın gençlerin ve girişimcilerin kaçırmaması gereken çok önemli bir program olduğunu vurgulayan GİV Genel Başkanı Mehmet Koç,
“Türkiye Yüzyılı’nda bizi ileri taşıyacak gücün girişimcilik olduğuna inanıyoruz. Kendi işini kurarak milli ekonomiye, istihdama ve ülkemize güç katan gençler, girişimciler kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Girişimci Buluşması ile de her yıl olduğu gibi bu yıl da alanında uzman ve öncü isimleri, hayallerini ve fikirlerini işe dönüştürmek isteyenlerle bir araya getireceğiz. Özellikle gençlerimizin bu bilgi birikimi ve deneyimden yararlanmasını oldukça önemsiyoruz. 10’uncusunu düzenleyeceğimiz GİV Girişimcilik Ödülleri ile de iş fikirleri olan başarılı girişimcilerimize maddi destek fırsatı sunacağız. GİV olarak girişimcilik ekosistemini her geçen gün büyüterek ve geliştirerek ülkemize sağladığımız faydayı artırmaya devam edeceğiz"
dedi.

Girişimcilere projelerini sergileme imkânı

Türkiye Girişimci Buluşması; gençleri, girişimci ve yatırımcıları bir araya getirirken aynı zamanda, bakanlık yetkilileri, yerel yöneticiler, başkanlıklar, Ar-Ge yöneticileri, bankacılık ve finans yöneticileri, özel sektör ve sanayi sektöründen temsilcilerin de bulunduğu önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. 2 gün sürecek etkinlikte, "TÜBİTAK - BiGG Destekleri ile iş fikrini hayata geçir!", "Girişimcilikte Fikri Mülkiyet Hakları", "Uçtan Uca Girişimcilik Ekosistemi", "Geleceğin Tarım Teknolojileri", "Girişimcilik Ekosisteminde Alternatif Finansman Kaynakları", "Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon", "Geleceği Şekillendiren Beyinler: Yapay Zeka ve İnsanlığın Yeni Yolculuğu" ve "Girişimciler için E-ihracat Fırsatları" konulu panellerde alanın öncü isimleri gençler ve girişimcilerle deneyim ve bilgilerini paylaşacak. Oturumların yanında B2B görüşmeler ve girişimcilere özel eğitimler de düzenlenecek. Sergi alanının da yer alacağı etkinlikte girişimciler projelerini sergileme imkânına da sahip olacak.


10. GİV Girişimcilik Ödülleri ise 4 Kasım akşamında sahiplerini bulacak. Proje Fikir Ödülleri, KOSGEB İş Planı Ödülleri, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimci Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Dijital Girişimcilik Ödülü, Basın Yayın Medya Ödülü, Akademisyen Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü ve GİV Özel Ödülü olmak üzere toplam 10 kategoride 14 ödül verilecek. Henüz ticarileşmemiş “Proje Fikir Ödülleri” kategorisinde ödül miktarı toplam 900.000 TL olacak. Birincilik ödülü 500.000 TL, ikincilik ödülü 250.000 TL, üçüncülük ödülü ise 150.000 TL şeklinde belirlendi. KOSGEB İş Planı Ödülleri kategorisinde ise toplamda 100.000 TL ödül dağıtılacak.


UGİAK 2023, Türkiye Girişimci Buluşması ile eş zamanlı gerçekleştirilecek

UGİAK 2023 bu yıl Türkiye Girişimci Buluşması eş güdümünde “Girişimcilik Ekosistemi ve Tekno-Girişimler” ana teması ile gerçekleştirilecek. GİV, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Ajansı ve Konya Teknokent iş birliğinde organize edilen UGİAK 2023’e paydaş kurum ve kuruluşlar olarak Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, KOSGEB, MEVKA, KOP ve KONESOB iştirak edecek.


UGİAK 2023 ile başta Türkiye'deki teknoloji üretimi ve transferine dayalı girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve girişimci akademisyen sayısının artırılmasının yanı sıra girişimcilik faaliyetlerine ilişkin ekonomik, sosyal ve yasal zemindeki mevcut eksiklikler ve ihtiyaç alanlarının belirlenmesi, bunlara ilişkin ortak çözümler üretilmesi ve konuyla ilgili özel, kamu ve yüksek öğretim sektörleri arası etkileşimlerin artırılması hedefleniyor. Girişimcilik ekseninde farklı uzmanlık alanlarından ulusal ve uluslararası düzeydeki çok sayıda bilim insanının yanı sıra iş dünyası uzmanları, kamu kesimi temsilcileri, STK’lar ve bağımsız araştırmacıları bir araya getirecek olan kongrenin, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine çok sayıda politika ve strateji önerisi ile önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.




#KOSGEB
#GİV Girişimcilik Ödülleri
#TÜGVA
#girişimcilik
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