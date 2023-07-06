Teknofest umudumuz oldu

Robotik kodlama ekibinin lideri, eğitmen Sefa Kılınç, deprem sonrası yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Depremden önce ortaokul-lise öğrencileri ve eğitmen ekiple bir takım oluşturduklarını söyleyen Kılınç, “Burada insansı robot, sahada gözlem ve keşif yapan robotumuz, robotik el ve diğer projelerimizi hazırlıyoruz. Bu projelerle Teknofest’te hem stand açıyor hem de yarışmalara katılıyoruz. Bu yarışmalardan birinde Türkiye 2’nciliği kazandık. Bir insansı robot projemiz vardı. Üst kısmı yapılmıştı ancak deprem nedeniyle tamamlayamadık. Şimdi onu da Ağustos ayında Samsun’da düzenlenecek Teknofest’e yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Depremde bazı cihazların kırıldığını belirten Kılınç, bu cihazların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden temin edilerek, kendilerine verildiğini belirtti. Kılınç, “Buradaki pek çok arkadaşımız depremin ilk gününde arama-kurtama faaliyetlerine katıldı. Ardından insani yardım ve psikososyal destek çalışmalarında görev aldı. Kayıplarımız var, acılarımız var ancak bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyoruz. 27 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen Teknofest’e son 20 gün kala bize teklif geldi. Gençlik merkezimize yeniden girdik ve burada yatıp, kalkarak standımızı yetiştirdik. Aslında bu çalışma bizim için umut oldu. Depremin psikolojisini üzerimizden atmamıza yardımcı oldu” diye konuştu.