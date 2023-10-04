TEKNOFEST girişimci yuvasına dönüştü

Türkiye’nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2018’den bu yana yüzlerce girişimcinin inovatif projesine ev sahipliği yapıyor. Savunma sanayiinin yanı sıra sivil alanda da birbirinden farklı teknolojilerin sergilendiği festivalde gençler teknolojilerini sergileyebiliyor. Bu teknolojiler; turizm, sağlık, çevre, enerji, teknoloji, engelsiz yaşam gibi birçok alana hitap ediyor.

Bugüne kadar TEKNOFEST Girişim Programı da 40 mezun verirken, projelere ise 6 milyon liradan fazla hibe sağlandı. Girişimcilere sağlanan hibenin yanı sıra, mentorluk desteği de sağlanıyor. Ayrıca, sektörel iş birlikleri noktasında destekler sunuluyor.





GİRİŞİMCİLERİ ZİRVEDE YATIRIMCIYLA BULUŞTURACAK

Son olarak İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST’te 104 yerli ve yabancı katılımcı, 3 gün boyunca girişim ürünlerini jüri karşısında sergiledi. Bu yarışmalarda dereceye girenlere yaklaşık 10 milyon liralık destek sağlandı. TEKNOFEST’in uluslararası girişim zirvesi olan Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi de 5 ve 6 Aralık’ta İstanbul Lütfü Kırdar’da düzenlenecek. İzmir’de dereceye giren girişimler, bu zirvede doğrudan yatırımcılarla iş birliği yapabilecekleri potansiyel kurumsal firmalarla buluşacak.





2024’TE 200 BİN DOLARA KADAR DESTEK HEDEFİ

TEKNOFEST çerçevesinde bu yıl ilk defa Ankara ve İzmir’de TEKNOFEST Yarışmalarına başvuran takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışmasının İzmir etabı da tamamlandı. TEKNOFEST Girişim Yarışması çerçevesinde toplam 7 milyon TL’den fazla ödül imkânı sunuldu. 2024 yılı içinde açılacak TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında da 200 bin dolara kadar yatırım desteği sağlanması planlanıyor. Sağlanan destekle birlikte girişimlerin yarınların önemli markalarına dönüşmesi hedefleniyor.



