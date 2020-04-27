Türkiye Yayıncılar Birliği'nden 'kitabevlerini yaşatalım' çağrısı Koronavirüs salgınının yayıncılık sektörü üzerindeki etkilerini ölçmek için birçok çalışma yapan Türkiye Yayıncılar Birliği, geçtiğimiz günlerde kitabevlerine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Çeşitli il ve ilçelerde açık olan, internet sitesi üzerinden hizmet veren ve sipariş yoluyla evlere kitap götüren kitabevlerini tespit eden Türkiye Yayıncılar Birliği, oluşturulan listeyi internet sitesinde yayınladı. Yayıncılık sektörü için çok önemli olan kitabevlerinin bu krizi atlatması ve yaşatılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Yayıncılar Birliği, yayınladığı liste ile okurları, kendi bölgelerindeki kitabevlerinden alışveriş yapmaya ve onlara destek olmaya davet ediyor.

Haber Merkezi 27 Nisan 2020, 10:53 Son Güncelleme: 27 Nisan 2020, 10:53 Yeni Şafak