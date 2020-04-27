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Hayat Türkiye Yayıncılar Birliğinden kitabevlerini yaşatalım çağrısı
KÜLTÜR SANAT

Türkiye Yayıncılar Birliği'nden 'kitabevlerini yaşatalım' çağrısı

Koronavirüs salgınının yayıncılık sektörü üzerindeki etkilerini ölçmek için birçok çalışma yapan Türkiye Yayıncılar Birliği, geçtiğimiz günlerde kitabevlerine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Çeşitli il ve ilçelerde açık olan, internet sitesi üzerinden hizmet veren ve sipariş yoluyla evlere kitap götüren kitabevlerini tespit eden Türkiye Yayıncılar Birliği, oluşturulan listeyi internet sitesinde yayınladı. Yayıncılık sektörü için çok önemli olan kitabevlerinin bu krizi atlatması ve yaşatılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Yayıncılar Birliği, yayınladığı liste ile okurları, kendi bölgelerindeki kitabevlerinden alışveriş yapmaya ve onlara destek olmaya davet ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, 9-14 Nisan 2020 tarihleri arasında veri tabanında bulunan kitabevlerine gönderdiği anketi 55 ilden 224 kitabevi yanıtladı.

Çeşitli il ve ilçelerde açık olan, internet sitesi üzerinden hizmet veren ve sipariş yolu ile evlere kitap götüren kitabevlerini tespit etmeyi hedefleyen anketin sonuçları, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin internet sitesinde paylaşıldı.

Yayıncılık sektöründe önemli bir yere sahip olan kitabevlerinin, KOVİT-19 salgını nedeniyle yaşanan krizi atlatarak faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan Türkiye Yayıncılar Birliği, herkese, kendi bölgelerindeki kitabevlerine destek olma çağrısında bulundu.

Türkiye Yayıncılar Birliği, yayınladığı liste ile okurları, kendi bölgelerindeki kitabevlerinden alışveriş yapmaya ve onlara destek olmaya davet ediyor.

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