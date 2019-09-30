Hayat Türkiye Yeni Şafakın hikayesini yazdığı Emin amcayı konuşuyor
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Türkiye Yeni Şafak'ın hikayesini yazdığı Emin amcayı konuşuyor

Engelli oğlu Necip ile yaşayan Yenisafak’ta yayınlanan hikayesi milyonlarca kez izlenen Kayserili Emin Amca gönülleri bir kez daha fethetti. 53 yaşındaki engelli oğlu Necip ile Kayseri’deki

Gömeç Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Emin Çobanoğlu, devletin engelli çocukları olan ailelere verdiği evde bakım parasını neden almadığını şu sözlerle açıklayıp Gönüller’i bir kez daha fethetti: “Biz şimdiye kadar yardım almadık. Alacağımız para devletimize gitsin de, devletimiz yabancılara el açmasın istedik. Bütün davamız bu.” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de, Emin Çobanoğlu’nu ziyaret etti.

Haber Merkezi IHA
Necip Çobanoğlu - Emin Çobanoğlu
Necip Çobanoğlu - Emin Çobanoğlu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki Emin Çobanoğlu, ilerleyen yaşına aldırış etmeden doğuştan çocuk felci ile dünyaya gelen 53 yaşındaki oğlu Necip’e gözü gibi bakıyor.

Emin Çobanoğlu

53 senedir çocuğunu el üstünde tutan Emin Çobanoğlu’nun yenisafak.com tarafından çekilen videosu, sosyal medyada binlerce kez izlendi. Emin amca bu kez kapısını İHA'ya açtı.

Devletin başka ülkelere el açmaması için yardım parası da almadı

Emin amca, sağlıklı olduğu süre içerisinde oğlunu el üstünde tutmaya devam edeceğini söyledi. Oğlunun kendisine Allah’tan bir hediye olduğunu kaydeden Çobanoğlu, şimdiye kadar devletin başka ülkelere el açmaması için yardım parası da almadığını söyleyerek,

  • "Bunlar Rabbim’in insanlara verdiği bir hediye. Bu zamana kadar hanımla beraber hep biz baktık. Biz onu hediye olarak aldık. Başka yapacak bir şey yok. Biz şimdiye kadar yardım almadık. Alacağımız para devletimize gitsin de, devletimiz yabancılara el açmasın istedik. Bütün davamız bu. Ben şurada 500 bin TL param olsa, paranın ne kıymeti var. Ben parayım ne yapayım. Bizdeki niyet bu. Ben böyle düşünüyorum. Para nedir? Allah bir rızık veriyor, bizde yiyoruz. Aç mı kalıyoruz. Hanımım vefat edince yük ağırlaştı. Buradaki çocuğum gelip gidiyor ama ona da ağırlık oluyor" ifadelerini kullandı.

Emin amcanın 53 yaşındaki oğlu Necip Çobanoğlu.

Emin amcaya, devlet şefkati

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de, Emin Çobanoğlu’nu ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Emin Çobanoğlu ve oğlu Necip ile yakından ilgilenen Özer,

  • "Gerek devletimiz gerekse sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve il müdürlüğü olarak bu konularda son derece duyarlıyız. İl müdürlüğü olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz Necip için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Necip, sadece Emin amcanın oğlu değil, bizim de kardeşimiz. Allah, ona bir engel durumu vermiş. Emin amcada, bunu müthiş bir teslimiyet ile kabul etmiş. ‘O benim canın ciğerim, onu kimseye muhtaç etmem’ demiş ve etmemişte. Gerek rapor gerekse engelli bakım çalışmasıyla ilgili olarak ne gerekiyorsa uzmanlarımız bizzat Emin amcanın evine gelecek. 2 uzmanı bizzat görevlendirdim. Uzmanlarımız her türlü sosyal desteği sunacak" şeklinde konuştu.

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