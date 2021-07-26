​Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası listesindeki 19 yer​

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi. Böylece Arslantepe Höyüğü Türkiye’nin 19’uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi.
Peki Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 yer neresi. İşte o liste:
1. İstanbul [1985]
2. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)
3. Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
4. Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
5. Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
6. Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
7. Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
8. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
9. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
10. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
11. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
12. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015]
13. Efes (İzmir) [2015]
14. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]
15. Afrodisias (Aydın) [2017]
16. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2018]
17.
Arslantepe Höyüğü [2021] , kültürel olarak;
18. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
19. Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988] , hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alınmıştır.