Hayat Türkiyeden UNESCO Dünya Mirası listesindeki 19 yer
KÜLTÜR SANAT

Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası listesindeki 19 yer

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Türkiye’nin 19’uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi. Peki Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 yer neresi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden UNESCO Dünya Mirası listesindeki 19 yer
Afrodisyas Arkeolojik Alanı
Türkiyeden UNESCO Dünya Mirası listesindeki 19 yer
Arslantepe Höyüğü

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi. Böylece Arslantepe Höyüğü Türkiye’nin 19’uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi.

Peki Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 yer neresi. İşte o liste:

1. İstanbul [1985]

Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

2. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)

Divriği Ulu Camii
Divriği Ulu Camii

3. Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]

4. Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]

Nemrut Dağı
Nemrut Dağı

5. Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]

6. Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]

7. Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]

8. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]

Selimiye Camii
Selimiye Camii

9. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]

10. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]

11. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]

Cumalıkızık
Cumalıkızık

12. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015]

13. Efes (İzmir) [2015]

14. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]

15. Afrodisias (Aydın) [2017]

Afrodisyas Arkeolojik Alanı
Afrodisyas Arkeolojik Alanı

16. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2018]

17.

Arslantepe Höyüğü [2021] , kültürel olarak;

Arslantepe Höyüğü
İHA
Arslantepe Höyüğü

18. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]

19. Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988] , hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alınmıştır.

Pamukkale
Pamukkale

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye'den bir yer daha UNESCO Dünya Mirası listesinde
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Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye'den bir yer daha UNESCO Dünya Mirası listesinde

​Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası listesindeki 19 yer​
FOTOĞRAF 19
Title
İstanbul [1985]
Title
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
Title
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
Title
Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
Title
Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
Title
Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]
Title
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
Title
Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
Title
Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
Title
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
Title
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
Title
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
Title
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
Title
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015]
Title
Efes (İzmir) [2015]
Title
Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]
Title
Afrodisias (Aydın) [2017]
Title
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2018]
Title
Arslantepe Höyüğü
​Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası listesindeki 19 yer​
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Türkiye'nin 19'uncu kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Peki Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 yer neresi. İşte o liste:


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İşte Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası listesine giren 19 yer​.
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