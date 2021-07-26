Hayat Bakan Ersoy duyurdu Türkiyeden bir yer daha UNESCO Dünya Mirası listesinde
KÜLTÜR SANAT

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye'den bir yer daha UNESCO Dünya Mirası listesinde

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Türkiye’nin 19’uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi. Türkiye’nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Ersoy duyurdu: Türkiyeden bir yer daha UNESCO Dünya Mirası listesinde
Arslantepe Höyüğü

M.Ö. 4’üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü, çevrimiçi düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası oldu.

Arslantepe, M.Ö. 5 bin yıllarına kadar tarihlenen bir merkez.
Arslantepe, M.Ö. 5 bin yıllarına kadar tarihlenen bir merkez.

Üstün evrensel değerleri etkili oldu

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi kararında, kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan yeni sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi üstün evrensel değerleri etkili oldu.

UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek
HAYAT
UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek

Yeni siyasi ilişkiler, anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında iktidara özgü yeni gelişmelere kaynaklık etmesi;

Mezopotamya ve çevresinde, döneminin en kapsamlı kazılmış kamu kompleksini ve böyle bir gelişime dair en iyi şekilde korunmuş örneğini barındırması;

Yakın Doğu’da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık etmesi ve bölge ekonomisini kontrol eden, merkezi bir otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği Arslantepe Höyüğü’nün dünya mirası olması kararında komite tarafından dikkate alındı.


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