Türkiye'nin en küçük SMA hastası minik Muhammed'in yaşama tutunacak tek umudu: Gen terapisi

El, kol ve bacaklarındaki hareketsizlik nedeniyle ailesi hastaneye başvuran Muhammed Ali Rıza Canbakal'a yapılan tetkikler sonucu henüz 48 günlükken, "Gevşek bebek sendromu" olarak da bilinen, vücutta olmayan ya da tamamen bozuk olan SMN1 geninden kaynaklanan SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu.

Minik bedeni, seyrine göre 4 tipe ayrılan bu kas hastalığının en ağır türüyle mücadele eden Muhammed Ali Rıza, kısa sürede nefes alma, yutkunma ve beslenmede de zorluklar yaşamaya başladı.

Tüm mal varlıklarını evlatlarının tedavisi için sattılar

Anne ve babası, henüz yaşına girmemişken aldığı teşhis nedeniyle "Türkiye'nin en ağır SMA Tip 1 hastası" olduğunu ifade ettikleri evlatlarının yaşama tutunabilmesi için umutlarını sadece Amerika'da uygulanan, tek seferlik gen terapisi tedavisine bağladı.

Aile, SMA hastaları için geliştirilen, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan, 2 yaşından küçük hastalara uygulanan ve yüksek başarı oranına sahip olduğu belirtilen 2 milyon 400 bin dolarlık "Zolgensma" adlı bu tedaviyle evlatlarına derman olabilmek için neredeyse tüm mal varlığını sattı.

SMA hastası minik Muhammed'in yaşama tutunmasında tek umut gen terapisi

Akrabalarının da desteği ve bazı bağış sitelerinde başlattıkları "Muhammed Ali Rıza'ya Umut Ol" kampanyası sayesinde aile şu ana kadar yaklaşık 6 milyon lira toplamayı başarsa da gerekli tutara henüz ulaşamadı.

Muhammed Ali Rıza'nın 6 aylık olana dek nöronlarını daha da yitirmemesi, ileride yaşıtları gibi konuşup yürüyebilmesi için doktorların alması gerektiğini söylediği gen tedavisinde gerekli miktarın toplanabilmesi için aile hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Ayrıca ailenin kampanyayı daha fazla kişiye duyurmak amacıyla açtığı "muhammedaliyeumutol.com" adlı internet sitesi ve "muhammedriza_sma" Instagram hesabından detaylı bilgiye erişilebiliyor.

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FOTOĞRAF 9 Kepez ilçesinde oturan Nurgül ve Ahmet Kanat çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Uğur Kanat'a, doğumundan 30 gün sonra SMA Tip 1 tanısı konuldu. Tedavi için hastaneye yatırılan küçük Uğur, 9 ay yoğun bakımda kaldı. Aile hastaneden çıkardıkları çocukları için evlerinin bir odasını hazırladı. Uğur Kanat, 2,5 yıldır evindeki yatağında 6 cihaza bağlı şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Yürüyemeyen, konuşamayan ve mamayla beslenen Uğur, ailesiyle yalnızca göz hareketleriyle iletişim kurabiliyor. Turizm sektöründe çalışan Ahmet Kanat, koronavirüs nedeniyle çalıştığı otel açılmayınca işsiz kaldı. Babanın işsiz kalmasıyla aile sadece Uğur için devletin verdiği evde bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyor. Çocuğunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Kanat, yatağın başında saatlerce lif örüyor. Ördüğü lifleri ve çorapları internet üzerinden satmaya çalışan Nurgül Kanat, aylık 5 bin TL'yi bulan medikal giderler için para kazanmaya çalışıyor. 'ANNENİN EVLADINI HER GÜN ÖLÜME GİDERKEN İZLEMESİ ÇOK ACI' <br> <br> Yaşadıklarını anlatırken güçlük çeken Nurgül Kanat, Oğlum 2 aylıkken yoğun bakıma girdi ve 9 ay yoğun bakımda kaldı. 2,5 yıldır evde kendim bakıyorum. Yaşadıklarımı anlatırken bile zorlanıyorum. İnsanın evladını her gün ölüme giderken izlemesi bir anne için çok acı. Uğur'u yaşatmak için direniyoruz. Uğur, babası, kardeşi hepimiz mücadele ediyoruz. Uğur'un aylık medikal gideri 5 bin TL'yi buluyor. Çocuğumun başında beklerken lif örüyorum, bunları satmaya çalışıyorum. Çorap alıp satıyorum, aileme destek olmaya çalışıyorum dedi. '5 DAKİKA BİLE BAKMAZSAM, ÇOCUĞUMU KAYBEDEBİLİRİM' <br> <br> Tüm gününü Uğur ile birlikte geçirdiğini, bu nedenle çalışamadığını söyleyen Kanat, Uğur toplam 6 cihaza bağlı yaşıyor. Sabah kalkıyorum çocuğumun mamasını veriyorum, aspiresini yapıyorum, altını değiştiriyorum. Bakımını yaptıktan sonra iki saatte bir vücudu yara olmasın diye pozisyonunu değiştiriyorum. Uğur'a 5 dakika bile bakmazsam ihmalden çocuğumu kaybedebilirim. Devamlı gözümüz üzerinde diye konuştu. 'EVLADIMI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUM' <br> <br> Güçlükle ayakta durduğunu, Uğur için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen Kanat, Bütün çabam Uğur için. Kendim de hastayım, test sonuçlarımı bekliyorum. Bu lifleri örmeye bile gücüm yok. Ben evladımı yaşatmaya çalışıyorum, onun için her şeyi yaparım dedi. SMA HASTALIĞI <br> <br> Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalık. Vücutta yer alan pek çok kası tutarak hareket kabiliyetini etkileyen hastalık, kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen SMA, batı ülkelerinde daha sık görülüyor. Ülkemizde ise yaklaşık 6 bin ile 10 bin doğumda bir bebekte görülen genetik geçişli bir hastalık. SMA hareket hücreleri adı verilen motor nöronlardan kaynaklanan, kas kaybı ile karakterize ilerleyen bir hastalık. Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası Antaly'da, SMA hastası 3,5 yaşındaki Uğur Kanat, 6 cihaza bağlı şekilde hayata tutunuyor. "5 dakika bile yanından ayrılırsam çocuğumu kaybedebilirim" diyen Nurgül Kanat, oğlunun başında ördüğü lifleri satarak onun giderlerini karşılamaya yardımcı oluyor.

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"Dünya başımıza yıkıldı"

Baba Emrah Canbakal, oğullarının hastalığını öğrendiklerinde yaşadıkları hissiyatı, "Konuşamaması, yürüyememesi, diğer çocuklar gibi hareket edememesi ya da onu kaybetmemiz söz konusu olunca dünya başımıza yıkıldı." şeklinde tabir etti.

Zolgensma adlı gen tedavisinin 0-6 ay arasında uygulandığında yüzde 95 kadar etkisi bulunduğunu belirten Canbakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zolgensma'nın fiyatı 2,4 milyon dolar. Ailemin yardımlarıyla yaklaşık 4-5 milyon lira gibi bir rakam topladık. Arabalarımızı, iş yerlerimizi sattık. Bütün her şeyimizi oğlumuzun uğruna feda ettik. Fakat paranın tamamını toplayamadık. Biz de sosyal medya hesaplarından diğer aileler gibi kampanyalar başlattık. Yurt dışında 'GoFundMe' adlı bir site var. Burada toplanan para hiçbir şekilde şahsi kullanıma geçmiyor. Direkt hastaneye transfer ediliyor. Almanya'daki ablamız bizim için burada kampanya başlattı. Paypal ve GoFundMe sitesi üzerinden bu parayı topluyoruz. Orada da 950 bin lira gibi bir rakama ulaştık. Benim gibi diğer bütün aileler de bu siteyi kullanıyor. Şu anda Amerika'da tedavi gören Nil bebek var, onun ailesi de o siteden toparladı. Şu anda 10-12 milyon lira gibi bir açığımız var. Halkımız, iş adamları, devletimiz olmadan bu işin altından kalkabileceğimizi düşünmüyoruz."

OYNAT 02:15 SMA hastası Ömer bebek tedavisi için yardım bekliyor SMA Tip-1 hastalığı tanısı konulan Ömer bebeğin annesi Ayşe Ergen, milyonlarca liralık tedaviye ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışıyor. Tedaviye ulaşma konusunda herkese duyarlı olma çağrısında bulunan Ergen, sosyal medya hesaplarını eleştirerek, 'Bizim çocuklarımızı hikayelerinin arasına atabilmek için maddi olarak ücret talep ediyorlar. Bu bir insana yapılabilecek en aşağılık bir şey. Bir çocuğun hayatını kurtarmak bu kadar basit olmamalı. Bir bebeğe bu yapılabilir mi?' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Bir kağıt parçası nedeniyle oğlumu kaybetmek istemiyorum"

Evlatlarının nefes almakta güçlük çektiğini, beslenirken boğulma riski yaşadığını, bu nedenle öksürtme ve solunum cihazlarıyla rahat nefes alması ve öksürmesinin sağlandığını anlatan Canbakal, tedavi uygulanmadığı takdirde belirli bir süre sonra tüple beslenme yapılabileceğini, evlatlarının bunlara maruz kalmaması için canla başla ailesiyle mücadele verdiklerini vurguladı.

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Baba Emrah Canbakal, tedavi için gereken parayı toplamalarının mümkün olmadığının altını çizerek, "İş insanlarımız, sanatçılarımız, futbolcularımız, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığımız ve bütün kuruluşların bize Allah rızası için destek vermesini istiyoruz. Bir kağıt parçası nedeniyle oğlumu kaybetmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Anne Beyza Canbakal da, oğulları doğduğunda ellerinin, kollarının hareketsiz olduğunu, başını hiçbir şekilde tutamadığını ancak anne, baba olmanın heyecanıyla bunu anlayamadıklarını söyledi.

Aile büyüklerinin durumu fark ettiğini fakat evlatlarına hastalık ihtimalini konduramadıkları için 35 günlükken doktora götürdüklerini anlatan Canbakal, çocuk doktorlarının kendilerini nöroloji bölümüne yönlendirdiğini, nöroloji doktorunun ise yüzde 75-80 SMA şüphesiyle test yaptırması sonucunda 48 günlükken teşhis konulduğunu ifade etti.

Anne Canbakal, evladı için yaşadığı endişeden bahsederek, "Eğer tedavi olamazsa çocuğum yürüyemeyecek. Derdini anlatamayacak. Diğer çocuklar gibi koşup eğlenemeyecek. Aslında bizden çok o yaşayamayacak hayatını. Onun için kaygılanıyor, üzülüyoruz" dedi.

HAYAT Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SMA hastalarına müjde: SUT'a tabi ilaçlarının erişimi çözüme kavuştu

"Zolgensma'nın ilk 6 ay içerisinde alınması çok önemli"

SMA hastalığında tip 1'in en ölümcül tür olduğunu ifade eden Canbakal, şöyle devam etti:

"Spinraza'nın ilk 3 ayda alınmasının çok büyük etkisi olduğunu söylediler ama o zaman da doluyor. Onu da alamıyoruz Kovid sürecinden dolayı. Hangi doktora gittiysek Zolgensma'nın da ilk 6 ay içerisinde alınmasının çok önemli olduğunu, yüzde 95 etki alabileceğimizi söylediler. O nedenle yardım istiyoruz."

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi gördüklerini, solunum terapistleri ile fizyoterapistlerin evde tedavi uyguladığını anlatan Canbakal, "Öksürük cihazıyla destek olmaya çalışıyoruz. Bu bebekler hapşırma, öksürme veya yutkunmada çok zorluk çekiyor. Bu nedenle destek alıyoruz. Yemeğini yerken bile boğazına kaçtığı oluyor ve her gün en az 3-4 defa bunu yaşıyoruz. Çok zor bir şey. Bir anda morarıyor. Kendini toparlayana kadar sen de zaten o arada gidiyorsun" diye konuştu.

Anne Canbakal, herkesten destek beklediklerini vurgulayarak, sözlerini "Evladım yaşasın istiyorum. Yürüsün istiyorum. Bizden gitmesin istiyorum. Belirli bir kitleye değil herkese sesleniyorum" diye tamamladı.

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