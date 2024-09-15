Türkiye'nin ilk göz bebeği: 6 milyon 145 bin TL gelir sağlandı! Herkes görmek için geliyor

“2021 yılında 23 bin 200 ziyaretçisi olan cam teras 2022 yılında 158 bin 423'e ulaştı. 139 bin TL geliri olan cam teras bir yıl sonra 1 milyon 541 bin TL'lik gelire ulaştı. Daha sonra biz bundan çok olumlu verim aldığımız da rakamlardan da anlaşılacak. 2023 yılına geldiğimizde cam teras 230 bin 366 ziyaretçi ağırladı. Gelir olarak da 4 milyon 694 bin lira gibi bir gelire ulaştı. Bu yılın ilk 8 ayında da cam terası 164 bin 841 kişi ziyarette bulundu ve elde edilen gelir 6 milyon 145 bin lira oldu”