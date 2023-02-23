Türkiye'nin ilk izolatörlü konut projesi: Riskli bina sayısını yüzde 8'e düşüreceğiz

Başakşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk izolatörlü konutunu inşaa etti
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketi, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi ve ilçe genelinde yürütülen kentsel yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
'İKİ YILDA HEDEF YÜZDE 8'
Kartoğlu, deprem izolatörlü konut projesine başlamaları ile beraber, bu sistemlerin kullanımına yönelik yönetmenlikteki birçok hususta çözüme katkıda bulunduklarını vurgulayarak, depreme dayanıklı bina üretiminde izolatörlerin bir araç olduğunu anlattı.