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Hayat

Türkiye'nin ilk izolatörlü konut projesi: Riskli bina sayısını yüzde 8'e düşüreceğiz

Başakşehir Belediyesi garantörlüğündeki konut projesinde Türkiye'de ilk defa deprem izolatörleri kullanıldı. Şehir hastanesi, köprü, veri merkezi gibi yüksek öncelikli yapılarda uygulanan deprem izolatörleri konut projesinde de yer aldı. Basın toplantısında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, güvenli yapı stokunun gündemlerinin en önemli maddelerinden biri olduğunu belirtti. Kartoğlu, "Türkiye’nin ilk izolatörlü konut projesinden kentsel yenileme çalışmalarımıza kadar Başakşehir, deprem ve afetlere karşı hazır hale geliyor" dedi.

16:12 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Başakşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk izolatörlü konutunu inşaa etti

Başakşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk izolatörlü konutunu inşaa etti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketi, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi ve ilçe genelinde yürütülen kentsel yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.


'İKİ YILDA HEDEF YÜZDE 8'

Başkan Kartoğlu,
"Rabbim ülkemize, milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah. Her zorluk karşısında olduğu gibi, bugün de milletçe el ele verdik ve yaralarımızı sarıyoruz. Bu afetin gözler önüne serdiği bir diğer konu da elbette yapı güvenliği oldu. 2009 yılında riskli bina stoku oranımız yüzde 57. Yılbaşında güncelleme yaptık ve bakın hangi sonuca ulaşmışız? Kentsel yenileme çalışmalarımızla, ilçemizdeki riskli oranını yüzde 13’e düşürdük. Devam eden ve planlanan projelerle riskli bina stoku oranımızı, iki yıl içinde yüzde 8’e düşürmeyi hedefliyoruz"
diye konuştu.

Kartoğlu, deprem izolatörlü konut projesine başlamaları ile beraber, bu sistemlerin kullanımına yönelik yönetmenlikteki birçok hususta çözüme katkıda bulunduklarını vurgulayarak, depreme dayanıklı bina üretiminde izolatörlerin bir araç olduğunu anlattı.


'BELEDİYEMİZ GARANTÖRLÜĞÜNDE YAPILDI'

Güvenli yapı stokunun önemine vurgu yapan Başkan Kartoğlu,
"Özellikle deprem bölgesinde, Bakanlık yetkilileri ile Japonya’nın önde gelen inşaat firmaları da inşaat alanında incelemelerde bulundu. İzolatörlü konutlara ilişkin kanunda böyle bir boşluk vardı. Geçen yılın sonunda önemli bir değişiklik yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu boşluğu giderdi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum"
şeklinde konuştu.

'KONFOR KATAN SİSTEMLER'

Deprem yönetmeliğine uygun, gerekli müteahhit hizmeti almış ve denetimli yapıların depreme dayanıklı binalar olduğunun altını çizen Kartoğlu,
"İzolatörlü bina, buna konfor katan sistemlerdir. Mevcut deprem içerisinde yaşadığınız sallantıyı hissetmezsiniz. Depreme dayanıklı bina içinde konforlu bir oturum sağlar. Hem bu tür binaların artması hem de riskli binaların ortadan kalkması için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor."
şeklinde konuştu.

#Başakşehir Belediyesi
#Yasin Kartoğlu
#İzolatörlü bina
#deprem
29 dakika önce
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Türkiye'nin ilk izolatörlü konut projesi: Riskli bina sayısını yüzde 8'e düşüreceğiz
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