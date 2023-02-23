Türkiye'nin ilk izolatörlü konut projesi: Riskli bina sayısını yüzde 8'e düşüreceğiz

"Rabbim ülkemize, milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah. Her zorluk karşısında olduğu gibi, bugün de milletçe el ele verdik ve yaralarımızı sarıyoruz. Bu afetin gözler önüne serdiği bir diğer konu da elbette yapı güvenliği oldu. 2009 yılında riskli bina stoku oranımız yüzde 57. Yılbaşında güncelleme yaptık ve bakın hangi sonuca ulaşmışız? Kentsel yenileme çalışmalarımızla, ilçemizdeki riskli oranını yüzde 13’e düşürdük. Devam eden ve planlanan projelerle riskli bina stoku oranımızı, iki yıl içinde yüzde 8’e düşürmeyi hedefliyoruz"