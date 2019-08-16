Hayat Türkiyenin Microangelosu dünya turuna çıkıyor
KÜLTÜR SANAT

Türkiye'nin 'Microangelo'su dünya turuna çıkıyor

Mikro sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Hasan Kale, Türk kahvesini tanıtmak ve ne kadar önemli bir ritüel olduğunu anlatmak üzere kültür ve sanatı da yanına alarak dünya turuna çıkıyor.

Haber Merkezi AA
Hasan Kale
Hasan Kale

Mikro sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olan, insanların "İncir çekirdeğini dolduran adam" ve Türkiye'nin "Microangelo"su olarak adlandırdığı mikro art sanatçısı Hasan Kale, Türk kahvesini sanatıyla birleştirerek tanıtacak.

25 yıl önce başladı

Es geçilen, görülmeyen, bazen "çöp" gibi görülen minik objeleri sanat kapsüllerine çevirip değişik bir bakış açısı kazandıran Kale, dünyada yeni bir konuşma dili oluşturmak için 25 yıl önce mikro art sanatına başladı.

Sanatı için deniz kabuğu yetiyor

Bugüne kadar 350 farklı mikro eser üreten Kale, objelerini mikro objeler ya da yiyecekler üzerine yapıyor. Sanatçının, İstanbul manzarasını resmetmesi için bir kabak çekirdeği, incir tohumu, şişe kapağı ya da deniz kabuğu yetiyor.

Sanatıyla insanları kendine hayran bırakan Kale, eserlerinde genellikle İstanbul ve Anadolu'daki yaşanmış kültür izlerini işliyor.

Kale, gittiği birçok ülkede de kültür ve sanatı başka bir dille anlatmaya çalışarak bir nevi kültür elçiliği yapıyor.

Sanatını, farklı yerlerde yapmaktan çekinmeyen Kale, 7 Eylül'de New York'ta Türk kahvesini sanatıyla dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

Türk kahvesi bir ritüel

Mikro art sanatçısı Hasan Kale, New York'a, Türk kahvesinin ne kadar önemli bir ritüel olduğunu anlatmak için gideceğini söyledi.

Kale, New York ziyaretinde kahve çekirdeklerinin, fincanların, tabakların ya da kağıtların üzerine telvelerle çizim yapacağını, çizimlerini sadece kahveyle gerçekleştireceğini ve içeriğinin dünyanın farklı bir ülkesi ya da şehri olacağını anlattı.

REKLAM

Türk kahvesi ritüelinin espresso gibi şat atmak olmadığını vurgulayan Kale, "Bu bir sohbet, sohbetin sonunda niyetler tutulur, telvesinden yüz maskesi, ayrıca sanat da yapılır." diye konuştu.

Türk kahvesi pişirme tekniğinin hiç kimseye benzemediğini aktaran Kale, yanında lokum, müzik ve mikro art sanatıyla birlikte beş duyuya hitap edeceklerini belirtti.

Kale, "Dünyada böyle bir tanıtım olduğunu zannetmiyorum. Biz ayaklarına kadar gidip başka dille, başka bir şey anlatarak, hem görsel hem tatsal ve duysal olarak beş duyuyu harekete geçireceğiz. Başka bir manada kendi kültürümüzü, Türk kahvesinin ne kadar önemli bir ritüel olduğunu anlatmaya gidiyoruz. Bence çok keyifli ve başarılı geçecek bir projenin başlangıcı olacak. Buradan dünya turuna çıkacağız." dedi.

Yabancılar hayret ediyor

Mikro art sanatına yabancıların hayret ettiğini dile getiren Kale, eserleri gördüklerinde, kötü günlerinde olsalar bile dudaklarının kenarına bir tebessüm yerleştiğini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Mikro art sanatçısı Hasan Kale sözlerini şöyle tamamladı:

  • "İnsanlar mikro artla birlikte detaylı çalışmaları görmeye başlıyorlar, içine girmeye başlıyorlar ve minicik objelerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlıyorlar ki bu çok güzel bir şey aslında. Yüzdeki gülümsemelerin yanı sıra gözlerinin içindeki gülümsemeleri arttırmak üzere bu dünya turuna başlıyor olacağız. Bu yüzden bunlar bize keyif veriyor ve yaptığımız iş manevi olarak bizi destekliyor o zaman da daha iyilerini yapmak için yolumuza devam ediyoruz."

Haftanın filmleri: Sadece biri sağ çıkabilecek
HAYAT
Haftanın filmleri: Sadece biri sağ çıkabilecek

Kullanıyorsanız bırakın: Hızlı yaşlanmanın sebebi
HAYAT
Kullanıyorsanız bırakın: Hızlı yaşlanmanın sebebi

Genç yetenek ödüle doymuyor
HAYAT
Genç yetenek ödüle doymuyor

Cemil Usta sezonu açıldı

Cemil Usta
sezonu açıldı

​Denizlispor-Galatasaray maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Rejim sivilleri hedef aldı

Rejim sivilleri hedef aldı

Rejimin, İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü, 23 sivil yaralandı.
Akardan Harekat Merkezi açıklaması

Akar'dan Harekat Merkezi açıklaması

Tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak
Fıkra gibi ceza

Fıkra gibi ceza

​Liverpool maçlarında karakola gidip imza atacak.
Zam teklifi açıklandı

Zam teklifi açıklandı

Memur-Sen: Bu teklifi yok sayıyor, yeni teklif bekliyoruz.
Şehadet getirince<br>ikna oldular

Şehadet getirince
ikna oldular

Avrupalı sandıkları Türk grubu camiye almadılar.
Minberin<br>altına yerleştirdiler

Minberin
altına yerleştirdiler

Zaman ayarlı bomba cuma namazı sırasında patladı.
Soyadımız 'canavar'dı

Soyadımız 'canavar'dı

​Esed'in kuzeni sosyal medya hesabında paylaştı.
İlk kez uygulandı

İlk kez uygulandı

​Park sistemi, gurbetçileri memnun etti.
Dünya yıldızı <br>geliyor

Dünya yıldızı
geliyor

​Trabzonspor, İngiliz futbolcuyla prensipte anlaştı.
Dünya<br>devini satın alıyor

Dünya
devini satın alıyor

Türk şirketi ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kritik ziyaret

Kritik ziyaret

​Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınıra gitti.
Aydos'ta vahşet

Aydos'ta vahşet

​Boğazı kesilerek öldürüldü, ardından cesedi yakıldı.
Mesafeyi<br>1300 dakika azalttı

Mesafeyi
1300 dakika azalttı

Günde ortalama yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlıyor.
Hakkari'de operasyon

Hakkari'de operasyon

​Bölgede 2 terörist etkisiz hale getirildi.
-6 puanla <br>başlayacak

-6 puanla
başlayacak

​FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası.
Şok mangaları <br>yeniden gündemde

Şok mangaları
yeniden gündemde

FETÖ'nün yıllarca süren işkencelerini anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.