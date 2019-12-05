Ve kış geldi

Başkentte dün sabahın erken saatlerinde hafif şekilde yağan yağmur, Çankaya ilçesi Dikmen ve Oran semtleri ile Gölbaşı ilçesi İncek semtinde kara döndü. Marmara Bölgesi’nin birçok ilinde dün kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, kar İstanbul’un kapısına dayandı.

Edirne

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Eskişehir

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Çanakkale

Edirne’nin Keşan ilçesinde Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası sebebiyle mnceki gün başlayan yağmur, dün ayerini kara bıraktı. Eskişehir, Çanakkale, Muş, Bursa, Manisa, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Erciyes ve Van’da dün etkili olan yoğun kar yağışına karşı meteoroloji bugün için 35 ili uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklık 8 dereceye kadar inecek.