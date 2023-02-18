Türkiye'yi vuran deprem bölgesindeki haberleşme altyapısı güçlendiriliyor

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen söz konusu depremlerin ardından elektirik kesintileri yaşandı. Ayrıca altyapıdaki tahribat baz istasyonlarını olumsuz etkiledi. İnsanlar, haberleşme konusunad sıkıntı yaşadı. Bakanlığa bağlı ekipler haberleşme altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde yürütülen kırsal kesimin ihtiyaçlarına yönelik Evrensel Hizmet Projeleri için kurulan römork baz istasyonları deprem sonrası bölgeye gönderildi.

392 baz istasyonu devreye alındı

Çifte depremden etkilenen illere 382'si mobil, 36'sı evrensel mobil baz istasyonu olmak üzere 418 baz istasyonu sevk edildi, 392'si devreye alındı. Ayrıca, 8 acil iletişim aracı kullanıma alınırken, Bakanlıkça bölgeye gönderilen 3447 jeneratörün 2257'si de kullanılmaya başlandı. Bakanlığın çalışmalarıyla, 14 Şubat itibarıyla kurulu jeneratör sayısı 107 artarken, kesik emisyon noktası 119 azaldı.

Fiber altyapı döşeniyor

Deprem bölgesinde kurulan 46 konteynerkentten 7'sinde fiber altyapı kurulumu tamamlanırken, 2'sinde imalat sürüyor, 36'sında da saha keşif/planlama çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca, 250'nin üzerinde çadırı olan 65 çadırkentten 43'ünde fiber altyapı kurulumu tamamlandı. Bunların 19'unda Türk Telekom wifi kuruldu. Söz konusu 65 çadırkentin 5'inde imalat, 17'sinde de saha keşif/planlama çalışmaları yapılıyor. Diğer çadırkentlere ise mobil çözümlerle internet erişim desteği veriliyor.

Öte yandan depremin vurduğu Hatay'ın Aksaray Mahallesi'nde Türk Telekom sabit erişim sistemlerinde oluşan arızaların giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İllerde bulunan ayni bağış depolarında kullanılması için kablosuz internet terminalleri (wi-fi) kurulumu yapılırken, buralarda kalıcı fiber altyapısının sağlanması için planlama ve çalışmalar da devam ediyor.















