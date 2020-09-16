Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Halil Sezai’nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret

Tuzla’da Şarkıcı Halil Sezai komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp etmişti. Sezai tarafından yaşlı adamın darp edilmesi güvenlik kameralarına yansımıştı.
İfadeye çağrıldı
Yaşanan darp olayı büyük tepki topladı. Konuyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şarkıcı Halil Sezai ifadesi alınmak üzere Anadolu Adliyesi’ne çağrıldı.
Tuzla Belediye Başkanından ziyaret
- Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç’i Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ziyaret etti. Meriç’i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı konu hakkında bilgi aldı.
Bugün ilçemizde yaşanan talihsiz olayın mağduru Hüseyin abimizle görüşüp olay hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hukuki süreci takip ediyoruz. pic.twitter.com/5tCqwAwbTD
Bugün ilçemizde yaşanan talihsiz olayın mağduru Hüseyin abimizle görüşüp olay hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hukuki süreci takip ediyoruz. pic.twitter.com/5tCqwAwbTD— Dr. Şadi Yazıcı (@drsadiyazici) September 16, 2020