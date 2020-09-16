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Hayat Tuzla Belediye Başkanı Yazıcıdan Halil Sezainin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
AKTÜEL

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Halil Sezai’nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i ziyaret etti. Meriç’i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı konu hakkında bilgi aldı. Şarkıcı Halil Sezai, Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövmüş, o görüntülerin ortaya çıkmasıyla olay gündeme oturmuştu.

Haber Merkezi İHA
Hüseyin Meriç - Şadi Yazıcı
Hüseyin Meriç - Şadi Yazıcı

Tuzla’da Şarkıcı Halil Sezai komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp etmişti. Sezai tarafından yaşlı adamın darp edilmesi güvenlik kameralarına yansımıştı.

İfadeye çağrıldı

Yaşanan darp olayı büyük tepki topladı. Konuyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şarkıcı Halil Sezai ifadesi alınmak üzere Anadolu Adliyesi’ne çağrıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
OYNAT 00:36
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç'i ziyaret etti. Olayla ilgili bilgiler alan Yazıcı, Hüseyin Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.


Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: Dört ayrı suçla ilgili ifadesi alınacak
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Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: Dört ayrı suçla ilgili ifadesi alınacak

Tuzla Belediye Başkanından ziyaret

  • Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç’i Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ziyaret etti. Meriç’i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı konu hakkında bilgi aldı.

Halil Sezai'nin skandal görüntülerinin ardından konseri iptal edildi
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Halil Sezai'nin skandal görüntülerinin ardından konseri iptal edildi
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İfadesi alınacak

İfadesi alınacak

​Halil Sezai'nin dört ayrı suçtan ifadesi alınacak.
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İfadeye çağrıldı

İfadeye çağrıldı

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8 mahallede EBA destek noktası oluşturuldu
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8 mahallede EBA destek noktası oluşturuldu

İnegöl Belediyesi, pandemi sürecinde EBA TV üzerinden devam edecek olan eğitim öğretim faaliyetlerine tüm öğrencilerin sorunsuz şekilde erişebilmesi adına 8 mahallede EBA Destek Noktası oluşturdu. Belediye Başkanı Alper Taban, Mahmudiye Mahallesi Bilgi Kültür Evi EBA Destek Noktasını ziyaret ederek tüm öğrencileri bu merkezlerden faydalanmaya davet etti.
Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi: Hem ceza yedi, hem trafikten men edildi
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Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi: Hem ceza yedi, hem trafikten men edildi

Yasak olmasına rağmen vatandaşların hayatını hiçe sayarak trafikte drift yapanların son durağı Trabzon oldu. Beşikdüzü ilçesinde, drift yapan otomobil sürücüsü ile yanında silahla havaya ateş eden kişi, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Tepkiler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri sürücü yakaladı. Toplam 8 bin 294 lira trafik idari para cezası verilen sürücünün aracı ve sürücü belgesi 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Bekir Develi’den ‘Badi’yi sokağa atanlara: Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı?
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Bekir Develi’den ‘Badi’yi sokağa atanlara: Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı?

Gazeteci Bekir Develi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattığı Badi'nin hikayesi okuyanları duygulandırdı. Davranışlarından eğitimli olduğu anlaşılan Badi'nin acıkmış bir halde geldiğini sonrasında ise asla gitmek istemediğini söyleyen Bekir Develi, eski sahibinin Badi'yi sokağa attığını ifade ederek şöyle seslendi: ''Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı? Buradan o 'hayvan'a seslenmek istiyorum! O bu dünyada konuşamıyor ama mahşerde konuşacak. Bakalım o zaman Badi’nin hakiki sahibine ne cevap vereceksin?''

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