TYB ödüllerine Yeni Şafak ve Ketebe damga vurdu: Nedret Ersanel ve Aydın Ünal yılın yazarları seçildi

2023 yılı için ödül kazanan isim ve eserleri kamuoyuna açıklamak üzere TYB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, toplantıda yaptığı konuşmada, yazar, fikir adamı ve sanatçıların değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen isimlerin de belirlendiğini söyledi.
Seçici kurul tarafından iyi eserlerin aranıp bulunması yönündeki gayretin, kamuoyu tarafından takdirle karşılanarak TYB'nin edebiyat dünyasında haklı bir ün kazandığını belirten Arıcan, uzun yıllardır verilen TYB ödüllerinin, ülkenin en prestijli edebiyat ödülü haline geldiğini ifade etti.
İşte Türkiye Yazarlar Birliği 2023 yılının “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”
Hikâye: Gülşen Funda, Yol Deriz Ona- Ketebe Yayınevi.
Şiir: Zeynep Arkan, Gözleri Olan Hiçbir Şeyi- Dergah Yayınları.
Roman: Kaan Murat Yanık, Sular Üstünde Gökler Altında -Ketebe Yayınevi.
Deneme: Dursun Ali Tökel, Sizin Ömrünüz Kaç Saniye -Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Fikir: Erol Erdoğan, Oyun Kimin? Çocuk ve Oyuna Dair Toplumsal Bir Yüzleşme -İz Yayıncılık.
Araştırma: Mustafa Merter, Hekoton’la Son Tango – Ketebe Yayınları.
İnceleme: Hatice Bildirici, Perdedeki Öykü Öyküden Sinemaya Uyarlamalar – Hece Yayınları.
Dil: Şahap Bulak, Türkiye Türkçesi Grameri Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi – Fidan Yayınları.
Edebi Tenkit: İdris Ekinci, Direniş Mümkündür – Ebabil Yayınları.
Hatıra: İlyas Dilbaz, Efendi ile Müftü Arasında Hatıralarım – Dergah Yayınları
Gezi: Dr. İsrafil Kuralay, Asya Günlükleri – Profil Kitap.
Şehir: Çetin Oranlı, Adana – Hayy Kitap.
Biyografi: Metin Aydar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kızıl Elmaya Adanmış Bir Ömür- Timaş Akademi.
Çocuk Edebiyatı: Ömer Ünal, Evliyalar ile Yolculuk / Kayıp Mısranın Peşinde -Mecaz Çocuk Yayınları.
Basın/Fıkra: Aydın Ünal- Yeni Şafak Gazetesi.
Basın/ Fikir: Nedret Ersanel – Yeni Şafak.
Dergi: Bir Nokta.
TV Programı: TRT2 – Sanatçının Şehri.
TV Belgesel: ‘Hep 33 Yaşında’.
Radyo Programı: Mehmet Dumlupınar -Semerkand Radyo
Kamu Yayıncılık: Kahramanmaraş Belediyesi,
Özel Yayıncılık: Nar Yayınları,
TYB Vefa Ödülü: İrfan Çalışan,
Üstün Hizmet Ödülü: Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç, Belkis İbrahimhakkıoğlu.