TYB ödüllerine Yeni Şafak ve Ketebe damga vurdu: Nedret Ersanel ve Aydın Ünal yılın yazarları seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Üstad'ın ölümünün 37. yılında en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Ayasofya Camii Kebir'in aslına rücu ettiğini, Üstad'ın hayalini kurduğu şekilde bir kitap gibi, mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açmayı başardıklarını dile getiren Erdoğan, "Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür." dedi.