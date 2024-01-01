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TYB ödüllerine Yeni Şafak ve Ketebe damga vurdu: Nedret Ersanel ve Aydın Ünal yılın yazarları seçildi

Yeni Şafak yazarları, Nedret Ersanel ‘Basın/Fikir ve Aydın Ünal 'Basın/Fıkra kategorilerinde ödüle layık görüldü. TYB’nin kitap yayıncılığı kategorilerinde ise Ketebe Yayınevi’nden üç eser vitrine çıktı. ‘Hikâye’de Yol Deriz Ona kitabıyla Gülşen Funda, 'Roman’da Sular Üstünde Gökler Altında kitabıyla Kaan Murat Yanık ve 'Araştırma’da Hekaton’la Son Tango kitabıyla Mustafa Merter 2023’ün ödüllendirilen yazarları oldu.

21:28 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:05 - 1/01/2024 Pazartesi
AA
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (ortada), burada konuşma yaptı.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (ortada), burada konuşma yaptı.

2023 yılı için ödül kazanan isim ve eserleri kamuoyuna açıklamak üzere TYB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, toplantıda yaptığı konuşmada, yazar, fikir adamı ve sanatçıların değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen isimlerin de belirlendiğini söyledi.

Seçici kurul tarafından iyi eserlerin aranıp bulunması yönündeki gayretin, kamuoyu tarafından takdirle karşılanarak TYB'nin edebiyat dünyasında haklı bir ün kazandığını belirten Arıcan, uzun yıllardır verilen TYB ödüllerinin, ülkenin en prestijli edebiyat ödülü haline geldiğini ifade etti.

İşte Türkiye Yazarlar Birliği 2023 yılının “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”

Ödüllerini kazanan isimler ve kurumlar:

Hikâye: Gülşen Funda, Yol Deriz Ona- Ketebe Yayınevi.

Şiir: Zeynep Arkan, Gözleri Olan Hiçbir Şeyi- Dergah Yayınları.

Roman: Kaan Murat Yanık, Sular Üstünde Gökler Altında -​Ketebe Yayınevi.

Deneme: Dursun Ali Tökel, Sizin Ömrünüz Kaç Saniye -Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Fikir: Erol Erdoğan, Oyun Kimin? Çocuk ve Oyuna Dair Toplumsal Bir Yüzleşme -İz Yayıncılık.

Araştırma: Mustafa Merter, Hekoton’la Son Tango – ​Ketebe Yayınları.

İnceleme: Hatice Bildirici, Perdedeki Öykü Öyküden Sinemaya Uyarlamalar – Hece Yayınları.

Dil: Şahap Bulak, Türkiye Türkçesi Grameri Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi – Fidan Yayınları.

Edebi Tenkit: İdris Ekinci, Direniş Mümkündür – Ebabil Yayınları.

Hatıra: İlyas Dilbaz, Efendi ile Müftü Arasında Hatıralarım – Dergah Yayınları

Gezi: Dr. İsrafil Kuralay, Asya Günlükleri – Profil Kitap.

Şehir: Çetin Oranlı, ​Adana – Hayy Kitap.

Biyografi: Metin Aydar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kızıl Elmaya Adanmış Bir Ömür​- Timaş Akademi.

Çocuk Edebiyatı: Ömer Ünal, Evliyalar ile Yolculuk / Kayıp Mısranın Peşinde -Mecaz Çocuk Yayınları.

Basın/Fıkra: Aydın Ünal- Yeni Şafak Gazetesi.

Basın/ Fikir: Nedret Ersanel – Yeni Şafak.

Dergi: Bir Nokta.

TV Programı: TRT2 – Sanatçının Şehri.

TV Belgesel: ‘Hep 33 Yaşında’.

Radyo Programı: Mehmet Dumlupınar -​Semerkand Radyo

Kamu Yayıncılık: Kahramanmaraş Belediyesi,

Özel Yayıncılık: Nar Yayınları,

TYB Vefa Ödülü: İrfan Çalışan,

Üstün Hizmet Ödülü: Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç, Belkis İbrahimhakkıoğlu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı: Bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya sözleri ayakta alkışlandı: Bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Üstad'ın ölümünün 37. yılında en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Ayasofya Camii Kebir'in aslına rücu ettiğini, Üstad'ın hayalini kurduğu şekilde bir kitap gibi, mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açmayı başardıklarını dile getiren Erdoğan, "Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür." dedi.


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