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Hayat TYBden Ayasofyanın açılmasına tam destek Zincirleri kırmanın tam vakti
AKTÜEL

TYB’den Ayasofya'nın açılmasına tam destek: Zincirleri kırmanın tam vakti

Bazı siyasi mülahazalarda iddia edildiği gibi Ayasofya’nın açılmasını siyasi bir atılım olarak değil tarihi bir açılım olarak görmekte olduklarını belirten Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı bir bildiri yayınlayarak Ayasofya’nın Camii olarak açılmasına destek verdiklerini açıkladı. Bıyıklı, "Türkiye’nin yazarları olarak Ayasofya’nın zincirlerinin kırılmasını tam vakti olduğuna inanıyor, şer cephesinde mevzilenmiş bazı isimlerin çıkardıkları çatlak seslere aldırmadan Fetih ruhuna uygun bir şekilde Ayasofya’yı Camii olarak açacak iradenin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Ayasofya için tarihi karar yarın (2 Temmuz) verilecek.
Fotoğraf: Arşiv / Ayasofya için tarihi karar yarın (2 Temmuz) verilecek.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı bir bildiri yayınlayarak Ayasofya’nın Camii olarak açılmasına destek verdiklerini açıkladı.

Bazı siyasi mülahazalarda iddia edildiği gibi Ayasofya’nın açılmasını siyasi bir atılım olarak değil tarihi bir açılım olarak görmekteyiz diyen Bıyıklı’nın yayınladığı bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Fethin sembolü Ayasofya onlarca yıldır zincirlerin kırılmasını beklemektedir. Necip Fazıl, Osman Yüksel Serdengeçti, Sezai Karakoç gibi öncü şahsiyetler kalemleriyle direniş göstererek Müslüman Anadolu insanının da müthiş destekleriyle kutlu mabedin kapılarına geçirilen zincirlerin halkalarını söküp Ayasofya davasına sahip çıkmışlardır.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
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86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

Evet, Ayasofya bir davadır. Bizans’a karşı şerefli bir mücadele veren Fetih ordusunun davasıdır. Ayasofya’ya geçirilen zincirlerin son halkalarını söküp atmanın tam vakti gelmiştir. Müslüman Türk milletinin tamamının hissiyatı bu yöndedir. Yetki sahiplerinin bu hissiyata karşı durması mümkün değildir. Tarihin akışını değiştiren İstanbul’un fethinde yaşanan heyecanın bir benzeri Ayasofya’nın açılması fikriyle yaşanmaktadır. Millete rağmen hiçbir uygulama muvaffak olamamıştır. Ayasofya Camii’nin müzeye çevrilmesi Haçlı zihniyetinin temsilcilerinden başka kimseyi sevindirmemiştir.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı

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Dün olduğu gibi bugün de Ayasofya meselesine Camii dışında başka bir seçenekle çözüm teklifinde bulunanlar Türkiye düşmanı ihanet şebekelerinin sözcülüğünü yapmaktadırlar. Tarih boyunca gösterdiği kararlılıkla küfrün yıkılmaz kalelerini yıkarak muhteşem zaferler kazanan milletimiz aynı kararlılıkla Ayasofya davasını sahiplenmektedir.

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  • Bazı siyasi mülahazalarda iddia edildiği gibi Ayasofya’nın açılmasını siyasi bir atılım olarak değil tarihi bir açılım olarak görmekteyiz. Hiçbir baskıya boyun eğmeden cesaretini kuşanarak Ayasofya’yı açacak irade tarihin altın sayfalarına adını yazdıracaktır. Kişilerin siyasi duruşu ve hedefine odaklanmaktan vazgeçip milletimizle birlikte Ayasofya’nın Camii olarak açılmasına odaklanmak gerektiğini düşünmekteyiz.

Türkiye’nin yazarları olarak Ayasofya’nın zincirlerinin kırılmasını tam vakti olduğuna inanıyor, şer cephesinde mevzilenmiş bazı isimlerin çıkardıkları çatlak seslere aldırmadan Fetih ruhuna uygun bir şekilde Ayasofya’yı Camii olarak açacak iradenin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ediyoruz."

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