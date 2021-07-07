Hayat Uludağda kaybolan 4 arkadaş 6 saat sonra bulundu
AKTÜEL

Uludağ’da kaybolan 4 arkadaş 6 saat sonra bulundu

Bursa Uludağ’da doğa yürüyüşü yaptıkları esnada, sis sebebiyle yollarını kaybeden 4 arkadaş, arama-kurtarma ekiplerince 6 saat sonra bulundu. Drone ile havadan da aranan 4 arkadaşın, aniden bastıran sis sebebiyle bulundukları yerden 15 kilometre yürüdükleri belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Uludağ’da kaybolan 4 arkadaş 6 saat sonra bulundu
Yürüyüşe çıkıp kaybolan 4 genç sis yüzünden 15 kilometre boyunca yürümüş.

Bursa’dan doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Uludağ’a çıkan M.E.V. (21), B.İ. (20), F.D. (20) ile E.K. (20), 2’nci Oteller Gelişim Bölgesi’nden, Göller Bölgesine doğru yürümeye başladı. Bir süre ilerleyen gençler, sis sebebiyle yollarını kaybetti. Geri dönemeyeceklerini anlayan 4 arkadaş, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana dağılan ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerle sürekli irtibatta olan 4 arkadaş, yürümeye devam etti.

Kayıp 4 arkadaş, yaklaşık 6 saat sonra JAK ekipleri tarafından Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi yolundaki patikada bulundu. Başlangıç noktasından yaklaşık 15 kilometre yol yürüyen 4 arkadaş, tedbir amaçlı Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu
GÜNDEM
Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu

Kayseri'de dehşete düşüren olay: Kayıp olarak aranan çifti öldürülüp tandıra gömmüşler
FOTOĞRAF 15
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Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesinde meydana geldi.
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Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı.
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Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti.
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Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın çelişkili ifadeleri sonrası ekipler, takibe aldı.
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Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.
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ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BETON KALIBI İÇİNDE TANDIRDA BULUNDU <br> <br> Kadavra köpeği ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi.
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Tandırı kürek yardımı ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı.
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Çiftin öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi.
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Tandır içinden çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı.
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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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Kayseri'de dehşete düşüren olay: Kayıp olarak aranan çifti öldürülüp tandıra gömmüşler
Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışan Mehmet Turhan (55) ve eşi Firdevs Öztürk (52) çifti evlerinin bahçesindeki tandıra gömülü halde bulundu. Çifti öldürerek yeni yapılan tandıra gömdükleri belirlenen Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı.


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