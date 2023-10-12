Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu 165 bilim insanının katılımıyla yarın başlıyor

"2003 yılından beri farklı periyotlarda düzenlediğimiz ve gelenekselleşmesinden büyük mutluluk duyduğumuz Üsküdar Sempozyumlarının on ikincisi için tüm hazırlıklarımız sürüyor. Daha önce yapmakla gurur duyduğumuz on bir sempozyumun tecrübesiyle yeniden akademik değeri yüksek bir sempozyum gerçekleştirmek için çalışıyoruz"