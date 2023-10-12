|
Hayat

Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu 165 bilim insanının katılımıyla yarın başlıyor

Türkiye'nin en köklü bilimsel etkinliklerinden Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu, 165 bilim insanının katılımıyla 13-14-15 Ekim 2023 tarihlerine düzenlenecek. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sempozyuma ilişkin, "2003 yılından beri farklı periyotlarda düzenlediğimiz ve gelenekselleşmesinden büyük mutluluk duyduğumuz Üsküdar Sempozyumlarının on ikincisi için tüm hazırlıklarımız sürüyor" dedi. Türkmen, "Tarih, kültür, sanat ve coğrafya itibariyle İstanbul’un tüm dünyanın gözünde özel bir yer vardır. Üsküdar da bu özel şehrin içinde kendine mahsus başka bir alana sahiptir. İstanbul ile Anadolu arasında, Anadolu ile Avrupa arasında tarihsel bir köprüdür" şeklinde konuştu.

Halil Akkoç
17:32 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
12. Üsküdar Sempozyumu yarın başlıyor.

12. Üsküdar Sempozyumu yarın başlıyor.

Türkiye'nin en köklü bilimsel etkinliklerinden Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu, 165 bilim insanının katılımıyla 13-14-15 Ekim 2023 tarihlerine düzenlenecek.

Sempozyum, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 13 Ekim 2023 Cuma günü saat 18.00'da başlayacak.


Hilmi Türkmen: 2003 yılından beri farklı periyotlarda düzenliyoruz

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sempozyuma ilişkin yazılı yaptığı açıklamada,
"2003 yılından beri farklı periyotlarda düzenlediğimiz ve gelenekselleşmesinden büyük mutluluk duyduğumuz Üsküdar Sempozyumlarının on ikincisi için tüm hazırlıklarımız sürüyor. Daha önce yapmakla gurur duyduğumuz on bir sempozyumun tecrübesiyle yeniden akademik değeri yüksek bir sempozyum gerçekleştirmek için çalışıyoruz"
dedi.
"Tarih, kültür, sanat ve coğrafya itibariyle İstanbul’un tüm dünyanın gözünde özel bir yer vardır. Üsküdar da bu özel şehrin içinde kendine mahsus başka bir alana sahiptir. İstanbul ile Anadolu arasında, Anadolu ile Avrupa arasında tarihsel bir köprüdür"
diyen Türkmen, "Binlerce yıllık tarihi ve özel olarak Türk - İslam dünyası içindeki 5 asırlık tarihiyle Üsküdar bugün uzmanlar için daima güncel bir inceleme, araştırma mekanıdır. Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler ve sanatçılar için önemini kaybetmeyen Üsküdar, sembolleri, henüz keşfedilmemiş ayrıntıları, dinamik demografisi ile de sempozyumlarımızın devamını temin etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal bilimler, yaşadığımız toplumu, sakini olduğumuz şehirleri, sahip olduğumuz kimlikleri, ait olduğumuz kültürleri incelemek için doğmuştur. Temelinde merak, araştırma, sorgulama ve ölçme vardır. Bu araştırmalardan, analizlerden doğan sistemli bilgiler yaşanabilir şehirler, nitelikli kamu hizmetleri ve güçlü insani ilişkiler inşa etmemize yardımcıdır. Üsküdar özelinde konuşacak olursak belediye olarak yıllardır bu şekilde üretilen bilgilerle, yöntemlerle şehrimizi yönetiyoruz.

Üsküdar Sempozyumu fikrinin temelinde de bu vizyonu görebilirsiniz. Yani bilimsel, güncel, işlevsel yeni bilgilere ulaşmak istiyoruz. Her sempozyumda biraz daha derinleşen Üsküdar bilgimiz, bu şehri daha çok sevmemize vesile oluyor. Böylece bir kere daha iyi ki Üsküdar var diyoruz.

Bu vesileyle hemşerilerimize sağlıklı günler diliyor; sempozyumumuza aday tüm uzman ve akademisyenlere başarı dileklerimi sunuyorum."

#Hilmi Türkmen
#Üsküdar Sempozyumu
#İstanbul
#Anadolu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Burak Yılmaz’ın yardımcıları belli oldu: İşte o isimler