Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu 165 bilim insanının katılımıyla yarın başlıyor

12. Üsküdar Sempozyumu yarın başlıyor.
Türkiye'nin en köklü bilimsel etkinliklerinden Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu, 165 bilim insanının katılımıyla 13-14-15 Ekim 2023 tarihlerine düzenlenecek.
Sempozyum, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 13 Ekim 2023 Cuma günü saat 18.00'da başlayacak.
Hilmi Türkmen: 2003 yılından beri farklı periyotlarda düzenliyoruz
Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal bilimler, yaşadığımız toplumu, sakini olduğumuz şehirleri, sahip olduğumuz kimlikleri, ait olduğumuz kültürleri incelemek için doğmuştur. Temelinde merak, araştırma, sorgulama ve ölçme vardır. Bu araştırmalardan, analizlerden doğan sistemli bilgiler yaşanabilir şehirler, nitelikli kamu hizmetleri ve güçlü insani ilişkiler inşa etmemize yardımcıdır. Üsküdar özelinde konuşacak olursak belediye olarak yıllardır bu şekilde üretilen bilgilerle, yöntemlerle şehrimizi yönetiyoruz.
Üsküdar Sempozyumu fikrinin temelinde de bu vizyonu görebilirsiniz. Yani bilimsel, güncel, işlevsel yeni bilgilere ulaşmak istiyoruz. Her sempozyumda biraz daha derinleşen Üsküdar bilgimiz, bu şehri daha çok sevmemize vesile oluyor. Böylece bir kere daha iyi ki Üsküdar var diyoruz.
Bu vesileyle hemşerilerimize sağlıklı günler diliyor; sempozyumumuza aday tüm uzman ve akademisyenlere başarı dileklerimi sunuyorum."