Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Uluslararası Göç Filmleri Festivalinde ödüllü filmler yarışacak For Sama ile bir kadının gözünden savaş
KÜLTÜR SANAT

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde ödüllü filmler yarışacak. For Sama ile bir kadının gözünden savaş

14 Haziran’da başlayacak Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde (UGFF) ‘uzun metraj’ kategorisinde yarışacak filmler belli oldu. Dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanı olduğu ‘Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film yarışacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
For Sama: Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği belgesel, Suriye’de yaşanan iç savaşı genç bir annenin gözünden çarpıcı bir dille aktarıyor.
For Sama: Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği belgesel, Suriye’de yaşanan iç savaşı genç bir annenin gözünden çarpıcı bir dille aktarıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği Uluslararası Göç Filmleri Festivali 14-21 Haziran tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük göç temalı film festivalinin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın 7 kişilik jürisine ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan başkanlık edecek.

‘Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 8 film de belli oldu.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu
HAYAT
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

Oscar adayı ‘Sama İçin’ UGFF’de

Dünyanın en büyük göç temalı film festivalinde yarışacak filmlerden ilki 7 ödüllü For Sama/Sama İçin. 2019’da Oscar adayı olan film; BAFTA, Cannes ve İngiliz Bağımsız Film Ödülleri’nden ‘En İyi Belgesel’ ödülleriyle dönmüştü. Suriyeli Waad Al Kateab ve İngiliz Edward Watts’ın yönettiği belgesel, Suriye’de yaşanan iç savaşı genç bir annenin gözünden çarpıcı bir dille aktarıyor. Genç bir anneden kızına bir aşk mektubu olarak da anılan film, Waad al-Kateab'ın Suriye'nin Halep ayaklanması sırasında beş yıl boyunca aşık olduğu, evlendiği ve Sama'yı doğurduğu zamanı ve bölgede yaşananları anlatıyor. For Sama; izleyicileri, bir kadının bakış açısıyla, savaş deneyimine doğru samimi ve destansı bir yolculuğa çıkarıyor.

Cep telefonuyla çekilen gerçek bir hikaye

Afgan yönetmen Hassan Fazili’nin gerçek hayat hikayesini konu alan; Sundance ve Berlin Film Festivali gibi birçok festivalden ödülle dönen Midnight Traveler/Gece Yolcusu, yarışmanın merakla beklenen diğer yapımları arasında.

Gece Yolcusu, 2015’te çektiği film yüzünden Taliban’ın kafasına ödül koyduğu Hassan Fazili’nin karısı ve iki kızıyla ülkeden kaçmak zorunda kalmasını ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor.3 yıl süren yolculukları esnasında film çekerek hayata tutunan Fazili, sığınma talebinde bulunan mültecilerin karşılaştığı tehlikeleri ve kaçak bir ailenin başına gelenleri tamamen cep telefonuyla çektiği çarpıcı görüntülerle perdeye yansıtıyor..

Ödüllü iki Türk yapımı da yarışıyor

Ukraynalı yönetmen Maryna Er Gorbach ve ödüllü yönetmen eşi Mehmet Bahadır Er’in birlikte yönettiği Omar And Us/ Omar ve Biz, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli bir komutanın, aynı apartmanda yaşadığı komşusunun hayatını kurtaran iki göçmeni evinde misafir etmeye başlamasının ardından önyargılarıyla yüzleşmesini anlatıyor. Varşova Film Festivali başta olmak üzere çok sayıda festivalden ödülle dönen; Menderes Samancılar ile Cem Bender’in başrolleri paylaştığı filmde Türkiye'de geçici göçmen olarak yaşayan oyuncular da yer alıyor.

Doğu Avrupa, Londra, Milan Uluslararası Film Festivalleri’nden ödülle dönen Olgun Özdemir’in yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter, tüm aile fertlerini Nice’teki IŞİD saldırısında kaybeden Beatrice, kendisiyle aynı acıyı yaşayarak yakınlarını kaybeden Suriyeli Hevi ve ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim’in, duygusal ve etkileyici yol hikayesini anlatıyor.

İranlı, Hollandalı, İtalyan yönetmenlerden çarpıcı mülteci hikayeleri

1979’daki İran Devrimi sırasında ailesiyle birlikte ülkesini terk edip Avusturya’da yaşamak zorunda kalan İranlı yönetmen Arash T. Riahi’nin imzasını taşıyan Oskar&Lilli;Avusturya’dan anneleriyle birlikte sınır dışı edilmek istenen Çeçen mülteci çocuklar Oskar (8) ve Lilli’nin (13) acı dolu deneyimlerini gözler önüne seriyor.

İtalyan yönetmen Costanza Quatriglio’nun yönettiği Oğlum Gibi/Just Like My Son Afganistan’daki Taliban zulmünden kaçıp Avrupa’da yaşayan iki kardeşin; Hollandalı yönetmen Ben Sombogaart’in gerçek olaylardan esinlendiği Rafaël ise Arap Baharı yüzünden kaçtığı Hollanda’da kalabilmek için bir kuaförle evlenen Tunuslu Nazir’in sürükleyici hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

Hollandalı yönetmen Mark Grentell’in imzasını taşıyan The Merger/Extra Time ise hem onlara yeni bir hayat sağlamak hem de takımı kurtarmak için mültecileri takıma alan eski bir profesyonel futbolcunun yaşadıklarını anlatıyor.

Kazananlar 21 Haziran’da festivalin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.

  • Yarışma Filmleri:
  • For Sama/Sama İçin (İngiltere, ABD / 2019)

  • Midnight Traveler/Gece Yolcusu (Amerika, Katar, Kanada, İngiltere / 2019)

    Omar And Us/Omar ve Biz (Türkiye / 2019)
  • Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter (Türkiye, Amerika, Fransa / 2019)
  • Oskar&Lilli (Avusturya / 2020)
  • Oğlum Gibi/Just Like My Son (İtalya, Hırvatistan, Belçika / 2018)
  • Rafaël (Hollanda, Belçika, Hırvatistan / 2018)
  • The Merger/Extra Time (Avustralya / 2018)

Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
HAYAT
Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Covid-19’un Türkiye ekonomisi ve istihdama etkisi
HAYAT
Covid-19’un Türkiye ekonomisi ve istihdama etkisi

Okyanuslar tehlikede: Üç milyar insanın geçimi biyolojik çeşitliliğe bağlı
HAYAT
Okyanuslar tehlikede: Üç milyar insanın geçimi biyolojik çeşitliliğe bağlı

Abone Ol Google News
Yunandan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Libyada söz sahibi Türkiyedir

Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

​ABD'li eski bakan yardımcısından Ankara'ya övgü üstüne övgü.
Halk TVkomedisinde bugün

Halk TV
komedisinde bugün

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbolda teke tek kapışırım...
BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

​SİHA'larla avladığımız Pantsir'lerin eğitimini böyle veriyorlar.
ABD polisi<br>mercek altında

ABD polisi
mercek altında

Dünya basını bunu konuşuyor: Protestolar daha da alevlenecek.
Bakan Koca'dan<br>flaş telefon

Bakan Koca'dan
flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.

100 yıl sonra<br>aynı protesto

100 yıl sonra
aynı protesto

​ABD tarihinin tedavi edilemeyen hastalığı ırkçılığın garip döngüsü.
İlk aşı sonbaharda hazır olacak

İlk aşı sonbaharda hazır olacak

​Çin'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Çay bahçeleri yabancılara teslim

Çay bahçeleri yabancılara teslim

Rize çayını bu sene ​Senegalliler, Afganlar ve Özbekler kırıyor.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Aylar sonra yüz yüze geldiler

Aylar sonra yüz yüze geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde.
En büyük tehlike rehavet

En büyük tehlike rehavet

​Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın kötüye gidiyor
Hafter petrol<br>cephesini kaybediyor<br>

Hafter petrol
cephesini kaybediyor

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.
Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.