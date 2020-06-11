Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde tüm filmler ücretsiz izlenecek

Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen festivalde tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacak. 50’den fazla filmin gösterileceği festivalde göçün yolculuğuna tanıklık etmek için www.festivalscope.com sitesine üye olmak ve sınırlı sayıda gösterim için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Yine üyeliğin ücretsiz olduğu platformda, film rezervasyonları ise 13 Haziran gece yarısından sonra başlıyor.

HAYAT Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde ödüllü filmler yarışacak. For Sama ile bir kadının gözünden savaş

Filmler nasıl rezerve ediliyor?

Sinemaseverler siteye üye olduktan sonra izlemek istediği filmin linkine tıklayarak videoyu oynatmaya başlıyor. Seçilen film,‘My Films’ listesine ekleniyor ve film rezerve edilmiş oluyor. Her film için sınırlı sayıda kapasite olduğundan rezerve edilen filmin 24 saat içerisinde izlenmesi gerekiyor.

İzlenmeyen filmler ‘My Films’ listesinden siliniyor. Böylece bir başka sinemasever için bilet yeniden aktifleştiriliyor.

Hak sahipleriyle yapılan anlaşmalar gereği yalnızca Türkiye’de bulunan izleyicilere açık olacak filmler; orijinal dillerinde, İngilizce ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

HAYAT Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

Dünyaca ünlü isimler festivalde

Uluslararası Göç Filmleri Festivali; göçlerin tarih boyu tüm milletlerin yaşadığı ortak bir hikaye olduğuna vurgu yapmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Festivalin Onursal Başkanlığı’nı Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstleniyor.

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Jüride ise ABD’li oyuncu-yönetmen Danny Glover, Bosna’nın en iyi oyuncusu olarak anılan Emir Hadzihafizbegovic, Çin asıllı ABD’li oyuncu Joan Chen, Avrupa’nın en bilinen ödüllü kadın yönetmenlerinden Danimarkalı Lone Scherfig, üç Oscar ödüllü İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell, İran'ın Cannes Ödüllü oyuncusu Seyyid Şahap Hüseyni gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

HAYAT Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin ‘Oscarlı’ Onursal Başkanı F. Murray Abraham: Ben de Osmanlı Suriyesi’nden göç eden bir adamın oğluyum