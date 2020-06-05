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Hayat Uluslararası Göç Filmleri Festivalinin Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu
KÜLTÜR SANAT

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın 7 kişilik jürisine ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan başkanlık edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan

“Uluslararası Göç Filmleri Festivali”’nin jüri başkanı da belli oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın 7 kişilik jürisine ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan başkanlık edecek.

Dünyanın en büyük göç temalı film festivali olarak 14-21 Haziran tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek.

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En fazla ödül kazanan film: Uzak

1959 yılında İstanbul’da doğan Nuri Bilge Ceylan, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde 2 yıl sinema eğitimi gördü. 1995 yılında ilk kısa filmi ‘Koza’ ile Uluslararası Cannes Film Festivali’nde yarıştı. Film, Cannes Film Festivali’nde yarışmaya seçilen ilk Türk kısa filmi oldu.Ardından ‘Taşra Üçlemesi’ diye anılan Kasaba (1997), Mayıs Sıkıntısı (1999) ve Uzak (2002)filmlerinde yönetmenliğin yanı sıra görüntü yönetimi, ses dizaynı, yapımcılık, kurgu, senaristlik görevlerini üstlendi.

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Üçlemenin son filmi Uzak, Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri ödülü alarak Nuri Bilge Ceylan’ı uluslararası alanda tanınan bir isim haline getirdi.

Cannes sonrasında yolculuğuna devam eden Uzak, 23'ü uluslararası olmak üzere toplam 47 ödül alarak Türk sinemasının en fazla ödül kazanan filmi oldu.

Kış Uykusu’na Altın Palmiye

Daha sonra İklimler ve Üç Maymun filmleri geldi. Üç Maymun 61. Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu. 2011 yılında, yönetmenliğini yaptığı Bir Zamanlar Anadolu’da filmiyle 64. Cannes Film Festivali’nde ikinci kez Jüri Büyük Ödülü'nü ve 2014 yapımı “Kış Uykusu” filmi ile de Cannes Film Festivali’nin en büyük ödülü olan Palmed’Or (Altın Palmiye) ödülünükazandı.

50’den fazla filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde; ‘En İyi Uzun Metraj Film’ 15 bin Avro para ödülünün sahibi olacak.

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