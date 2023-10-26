Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Gazze şiiriyle başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı.
Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı. Bu sene 10.su gerçekleştirilen festivale yine Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden birçok Şair katılıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışı düzenlenen festival, Filistinli Şair Ghayath Almadhoun’un seslendirdiği şiirle başladı.
En Güçlü Değerimiz; Şiirlerimiz
Birçok Ülkeden Şairler Yer Alıyor
Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından Şairler şiirlerini Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’nde şiirseverler için seslendirecek. Festivale Bosna Hersek’ten Amina Sıljak Jesenkovıç, Suriye’den Abdulwahed Alwanı, Senegal’den Fatou Yelly Faye, Filistin’den Ghayath Almadhoun, Tunus’tan Jamıla Mejrı, İran’dan Maryam Haıdarı, Ürdün’den Muhammed Ali Thaher Mıqdady, Moritanya’dan Muhammed B. Muhtar Eş-Şankıtı ve Azerbaycan’dan Resmiyye Sabır katılıyor. Bu sene yapılan festivale Türkiye’den ise Ömer Erdem, Suavi Kemal Yazgıç, Tuba Kaplan, İhsan Deniz, Ethem Erdoğan, Mürsel Sönmez, Müştehir Karakaya, Sümeyye Betül ve Hüseyin Karaca yer alıyor.
Şairler Okullarda Öğrencilerle Buluşacak
İstanbulensis Şiir Festivali 27 Ekim tarihine kadar devam edecek. Festival kapsamında Sultanbeyli’de bulunan okullarda Şairler öğrencilerle buluşacak ve şiir okumaları yapılacak.