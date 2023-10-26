|
Hayat

Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Gazze şiiriyle başladı

Kültür ve sanat dünyasının yakından takip ettiği Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, 10 ülkeden Şairlerin katılımıyla başladı. Festivalin açılışı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festival 27 Ekim’e kadar devam edecek.

18:10 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 18:11 - 26/10/2023 Perşembe
Diğer
Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı. Bu sene 10.su gerçekleştirilen festivale yine Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden birçok Şair katılıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışı düzenlenen festival, Filistinli Şair Ghayath Almadhoun’un seslendirdiği şiirle başladı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin açılış programında yaptığı konuşmada,
“2012 yılından bu yana festivalimizi düzenliyoruz. Festivalimiz İstanbul’un artık bir markası haline geldi. Bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından Şairlerimiz İstanbul’da şiirlerini seslendirecek. Okullarımızda Şairlerimizle öğrencilerimizi buluşturacağız. Açılış programımız Filistinli Şairimiz Ghayath Almadhoun’un şiiriyle başladı. Filistin’de yaşanan insanlık dramı dolayısıyla derin bir üzüntü içerisindeyiz. Gerçekleşen hain saldırılar sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Masum Filistin halkının acısını yürekten paylaşıyor, yaşanan bu vahşetin acilen son bularak barışın sağlanmasını temenni ediyorum. Yaşanan bu katliam, vicdan sahibi, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez göstermiştir. Her birimiz bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeli; değerlerine sahip çıkan, dünya barışını sağlayacak, vicdan sahibi nesiller yetiştirmeliyiz.
” dedi.

En Güçlü Değerimiz; Şiirlerimiz

Şiirlerin; hüzünleri ve sevinçleri yarınlara aktarmada en güçlü değer olduğuna dikkat çeken Başkan Keskin,
“Şiirler yaşanmışlık barındıran dizeleriyle; bugünü yarınlara aktarır. Bizler de hem ülkemizdeki hem de farklı coğrafyalardaki Şairleri bir araya getirerek, bu yaşanmışlıkları şiire gönül verenlerle buluşturduk. Şiirin birleştirici ikliminde; Şairlerin barış çağrısının tüm dünyaya hâkim olmasını temenni ediyorum.”
şeklinde ifade etti.

Birçok Ülkeden Şairler Yer Alıyor

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından Şairler şiirlerini Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’nde şiirseverler için seslendirecek. Festivale Bosna Hersek’ten Amina Sıljak Jesenkovıç, Suriye’den Abdulwahed Alwanı, Senegal’den Fatou Yelly Faye, Filistin’den Ghayath Almadhoun, Tunus’tan Jamıla Mejrı, İran’dan Maryam Haıdarı, Ürdün’den Muhammed Ali Thaher Mıqdady, Moritanya’dan Muhammed B. Muhtar Eş-Şankıtı ve Azerbaycan’dan Resmiyye Sabır katılıyor. Bu sene yapılan festivale Türkiye’den ise Ömer Erdem, Suavi Kemal Yazgıç, Tuba Kaplan, İhsan Deniz, Ethem Erdoğan, Mürsel Sönmez, Müştehir Karakaya, Sümeyye Betül ve Hüseyin Karaca yer alıyor.

Şairler Okullarda Öğrencilerle Buluşacak

İstanbulensis Şiir Festivali 27 Ekim tarihine kadar devam edecek. Festival kapsamında Sultanbeyli’de bulunan okullarda Şairler öğrencilerle buluşacak ve şiir okumaları yapılacak.

#Sultanbeyli Belediyesi
#Filistin
#Gazze
#Hüseyin Keskin
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!