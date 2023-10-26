Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Gazze şiiriyle başladı

“2012 yılından bu yana festivalimizi düzenliyoruz. Festivalimiz İstanbul’un artık bir markası haline geldi. Bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından Şairlerimiz İstanbul’da şiirlerini seslendirecek. Okullarımızda Şairlerimizle öğrencilerimizi buluşturacağız. Açılış programımız Filistinli Şairimiz Ghayath Almadhoun’un şiiriyle başladı. Filistin’de yaşanan insanlık dramı dolayısıyla derin bir üzüntü içerisindeyiz. Gerçekleşen hain saldırılar sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Masum Filistin halkının acısını yürekten paylaşıyor, yaşanan bu vahşetin acilen son bularak barışın sağlanmasını temenni ediyorum. Yaşanan bu katliam, vicdan sahibi, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez göstermiştir. Her birimiz bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeli; değerlerine sahip çıkan, dünya barışını sağlayacak, vicdan sahibi nesiller yetiştirmeliyiz.