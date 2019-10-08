Hayat Ünlü sanatçılardan Donald Trumpa tepki yağdı Isıracak köpek havlamaz
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Ünlü sanatçılardan Donald Trump'a tepki yağdı: Isıracak köpek havlamaz

Ünlü sanatçılardan Donald Trump'a tepki yağdı: Isıracak köpek havlamaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceği." tehdidi üzerine ünlü isimlerden tepki gecikmedi. Birçok ünlü Trump'a sert sözlerle yüklendi. Şarkıcı Işın Karaca konuyla ilgili, "Isıracak köpek havlamaz" ifadelerini kullandı. Şarkıcı Cenk Eren ise, "Devletimin, Ordumun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım'' diye cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlülerden ​ABD Başkanı Donald Trump'a tepkiler yağdı.
Ünlülerden ​ABD Başkanı Donald Trump'a tepkiler yağdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatı öncesi Türkiye'ye ilişkin yaptığı son paylaşımda, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'tan küstah tehdit: Türk ekonomisini yok ederim
DÜNYA
Trump'tan küstah tehdit: Türk ekonomisini yok ederim

Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a ünlü sanatçılardan sosyal medya üzerinden tepkiler yağdı.

Ünlü sanatçılardan dikkat çeken paylaşımlar;

Trum'a cevap: Başkomutan Erdoğan'ın yanındayım

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Küstahça Ülkemi tehdit eden ABD ye karşı Devletimin, Ordumun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN yanındayım'' diye cevap verdi.

Şarkıcı Alişan, "Türk milleti ordusunun yanında. Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip Çanakkale'de, Sakarya'da desten yazdı Tıırrummmmp.. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun" diye cevap verdi.

Şarkıcı Işın Karaca ise, "Isıracak köpek havlamaz" açıklamasını yaptı.

Trump'ın Twitter'daki Türkiye mesaisi: Tweetlerin sonu gelmedi
DÜNYA
Trump'ın Twitter'daki Türkiye mesaisi: Tweetlerin sonu gelmedi
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