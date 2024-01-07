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Hayat

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı: Sosyal medyada gündem oldu

AK Parti İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un adaylığının ilanı sonrası şarkıcı Sinan Akçıl'dan "Hayırlı olsun" mesajı geldi. Akçıl'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
20:30 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu.
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti.

Kurum'un adaylığının ardından ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kurum'la olan fotoğrafını paylaştı. Dün akşam Kurum'la görüştüklerini söyleyen Akçıl'ın paylaşımına yorum yağdı.
Sinan Akçıl
"Çevremde de, dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor, dün akşam İstanbul’un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun."
dedi.


#Murat Kurum
#Sinan Akçıl
#İstanbul
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