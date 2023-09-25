Üsküdar kültür sanat sezonunu açtı

Temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un anısına Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde sanatçı sevilen şarkıları seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserde zaman zaman duygusal anlar yaşayan Alanson, seyircilerin isteği üzerine "Sude" şarkısıyla kapanışı yaptı. Konser öncesi konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen güzel bir kültür sanat sezonunun ilçe halkını beklediğini belirtti. Ekim sonuna kadar devam edecek sezon kapsamında sergi, tiyatro oyunu, söyleşi, atölye gibi pek çok etkinlik düzenlenecek.