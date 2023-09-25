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Hayat

Üsküdar kültür sanat sezonunu açtı

Üsküdar Belediyesi, Mazhar Alanson’un sahne aldığı konserle kültür sanat sezonunu açtı.

04:00 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un anısına Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde sanatçı sevilen şarkıları seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserde zaman zaman duygusal anlar yaşayan Alanson, seyircilerin isteği üzerine "Sude" şarkısıyla kapanışı yaptı. Konser öncesi konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen güzel bir kültür sanat sezonunun ilçe halkını beklediğini belirtti. Ekim sonuna kadar devam edecek sezon kapsamında sergi, tiyatro oyunu, söyleşi, atölye gibi pek çok etkinlik düzenlenecek.



#Sanat
#Kültür
#Aktüel
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