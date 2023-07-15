Usta tiyatrocu Tanju Tuncel'den sevenlerini üzen haber

'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayat veda etti.

1940 yılında Adana’da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Meslektaşı Necdet Yakın’la bir süre evli kaldı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar', 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek2 gibi filmlerde rol aldı.