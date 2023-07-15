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Hayat

Usta tiyatrocu Tanju Tuncel'den sevenlerini üzen haber

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tanju Tuncel ile ilgili üzen haber geldi. Geniş Aile, Dadı, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda da rol alan usta oyuncu hayatını kaybetti.

13:13 . 15/07/2023 Cumartesi
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Tanju Tuncel

Tanju Tuncel

'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayat veda etti.

Tanju Tuncel kimdir?

1940 yılında Adana’da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Sayısız yapımda rol aldı

Meslektaşı Necdet Yakın’la bir süre evli kaldı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar', 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek2 gibi filmlerde rol aldı.



#Tanju Tuncel
#Geniş Aile
#Eyvah Eyvah
7 dakika önce
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