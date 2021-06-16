Uyanır uyanmaz spora koşmayın: İlk 3 saatte kalp krizi riski var

Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp, şeker ve tansiyon hastaları için uyanma sonrası ilk 3 saatin spor açısından doğru bir zamanlama olmadığını belirterek, “Kalp, şeker ve tansiyon hastalığından muzdarip olanlar için spor, uyanır uyanmaz yapılacak ilk iş olmamalı. Günü değerlendirmek, sabahın ilk saatlerini spora ayırmak ve kalabalıklara karışmamak isteyenler, uyandıktan sonraki ilk 3 saatin risk taşıdığını bilmeli ve spor zamanlamasını bunu dikkate alarak yapmalı” dedi.

HAYAT 5 dakika egzersiz zihne iyi geliyor

ŞEKER HASTALARI DİKKAT

Prof. Dr. Cengiz Köksal, 45 dakikadan az, düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüşün kalp dostu olduğunun altını çizerek, “Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalp-damar hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi ve ona göre hareket etmesi son derece önemlidir. Özellikle şeker hastalarının sabah kahvaltı öncesi spor yapmaları hipoglisemiye (düşük kan şekeri) neden olabilir. Ayrıca yüksek tansiyon, çarpıntı veya kalp rahatsızlığı olanlar için spor yapılacak doğru zaman, sabah saatleri olmayabilir” dedi.

REKLAM

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saat içerisinde vücut için önemli olan adrenalin en yüksek seviyededir. Bu yükseklik kalp ritmini artırır ve kan basıncını yükseltir. Bunun yanında erken saatlerde kan damarlarında daha fazla pıhtı oluşma riski söz konusudur. Bunun da nedeni vücutta fibrinolitik sistem dediğimiz; pıhtıyı parçalayan sistemin aktivasyonunun sabah en düşük seviyede olmasıdır. Bu bilgiler ışığında sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saatte spor yapmanın, kalp krizi riskini artırdığını söylemek mümkün. Risk grubunda olanlara sabah sporu yerine 1-2 saat kaliteli uyku ve gün içerisinde kendilerini iyi hissettikleri bir zaman diliminde sporu önerebilirim” dedi.

REKLAM