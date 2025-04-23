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Uyuşturucu yüzünden 4 sene hapis yatmıştı: Selim Erdoğan cezaevinde kendisini yalnız bırakmayan isimleri açıkladı

Uyuşturucu yüzünden 4 sene hapis yatmıştı: Selim Erdoğan cezaevinde kendisini yalnız bırakmayan isimleri açıkladı

11:3623/04/2025, Çarşamba
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Selim Erdoğan
Selim Erdoğan

'İnci Taneleri' dizisinde 'Reyyaz' karakterini canlandıran Selim Erdoğan, 2017-2021 yılları arasında uyuşturucu yüzünden cezaevinde olan oyuncu o günleri anlattı ve kendisini yalnız bırakmayan isimleri açıkladı.

'İnci Taneleri'nin 'Reyyaz'ı Selim Erdoğan 3.5 yıllık cezaevi dönemini anlattı. Youtube'da Sibel Arna'nın programına katılan Erdoğan, zor günlerinde ona sahip çıkanların hem isimlerini zikretti hem de teşekkür etti. Erdoğan şöyle konuştu:


"Eşini dostunu tanımak isteyen 6 ay cezaevine girsin. Şahane bir elek. Olgun (Şimşek) Abi her zaman yanımdaydı. Halil Sezai de öyle. En başta 'Her gün beraber yediğimiz, içtiğimiz adamlar nerede?' diye bir sinirleniyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki onlar zaten yoklarmış. Bir ferahlama. Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan bana inandı, benim o çocuk olmadığımı biliyorlardı. 'Reyyaz'ı bana emanet etmeselerdi, şimdi bana gelen tekliflerin bu şekilde olacağını zannetmiyorum. Yılmaz Erdoğan, 'İnci Taneleri'nin ilk çekimini de benim yattığım hapishanede yaptı."


Öte yandan Selim Erdoğan, cezavinden çıktıktan sonra pişmanlığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Gençler uyuşturucudan uzak durmalı. Gerçekten insanların hayatlarına çok zarar veriyor. Ben bu konuda örneğim işte. Yıllarca kullandım, keşke hiç içmeseydim. Bir daha asla ağzıma bile sürmem. Sağ olsun Necati Akpınar çok destek çıktı. Arkamda durdu. Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun. Elbette endişeyle çıkıyorsunuz. Acaba ne olacak, ne düşünecekler?"



#selim erdoğan
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