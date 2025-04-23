Uyuşturucu yüzünden 4 sene hapis yatmıştı: Selim Erdoğan cezaevinde kendisini yalnız bırakmayan isimleri açıkladı

"Eşini dostunu tanımak isteyen 6 ay cezaevine girsin. Şahane bir elek. Olgun (Şimşek) Abi her zaman yanımdaydı. Halil Sezai de öyle. En başta 'Her gün beraber yediğimiz, içtiğimiz adamlar nerede?' diye bir sinirleniyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki onlar zaten yoklarmış. Bir ferahlama. Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan bana inandı, benim o çocuk olmadığımı biliyorlardı. 'Reyyaz'ı bana emanet etmeselerdi, şimdi bana gelen tekliflerin bu şekilde olacağını zannetmiyorum. Yılmaz Erdoğan, 'İnci Taneleri'nin ilk çekimini de benim yattığım hapishanede yaptı."