Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Leyla Okay kimdir? Cenaze programı belli oldu mu? İşte detaylar...
Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat gibi dizilerde rol alan tiyatrocu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti.
CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında "Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
LEYLA OKAY KİMDİR?
Leyla Okay, 1963 yılında Ankara'da doğmuş Türk tiyatro ve dizi oyuncusu ile yönetmendir. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi almış ve lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya başlamıştır. İlk sahne deneyimini "Bozuk Para" adlı oyunla Ankara Komedi Sahnesi'nde yaşamıştır. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almıştır.
Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte Kaktüs Kabare'de uzun yıllar boyunca birçok çocuk oyununda ve "Ölelim mi Gülelim mi?" adlı oyunda sahne almıştır. Bu ekip, TRT'de yayınlanan ve 1990'ların başında doğaçlama tiyatroyu televizyona taşıyan "Yakıştır" programında da birlikte çalışmıştır.
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1989 yılında Kaktüs Kabare'den ayrılarak televizyon kariyerine adım atan Okay, "Dostlarımız" dizisiyle kamera önü oyunculuğa başlamıştır. Ardından "Ferhunde Hanımlar" (Kiraz), "Bizim Evin Halleri" (Pembe), "Yamak Ahmet" (Hala), "Rumuz Cavidan" (Zişan), "Yalancı Bahar", "Derin Sular", "Anne" ve "Teşkilat" gibi birçok dizide rol almıştır.
2013 yılında Ankara Kuğulu Park'ta gerçekleşen bir yürüyüş sırasında başına isabet eden gaz bombası nedeniyle beyin kanaması geçirmiştir. O dönemde sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmış, ancak kısa sürede sağlığına kavuşmuştur. Bu olay, sanat camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.
Leyla Okay, tiyatro ve televizyon alanındaki çalışmalarıyla Türk sahne sanatlarına önemli katkılarda bulunmuş bir sanatçıdır.