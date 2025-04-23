LEYLA OKAY KİMDİR?





Leyla Okay, 1963 yılında Ankara'da doğmuş Türk tiyatro ve dizi oyuncusu ile yönetmendir. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi almış ve lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya başlamıştır. İlk sahne deneyimini "Bozuk Para" adlı oyunla Ankara Komedi Sahnesi'nde yaşamıştır. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almıştır.





Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte Kaktüs Kabare'de uzun yıllar boyunca birçok çocuk oyununda ve "Ölelim mi Gülelim mi?" adlı oyunda sahne almıştır. Bu ekip, TRT'de yayınlanan ve 1990'ların başında doğaçlama tiyatroyu televizyona taşıyan "Yakıştır" programında da birlikte çalışmıştır.

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