İbrahim Erkal'ın eşinden sanat dünyasının vefasızlığına sitem dolu sözler: Anma gecesi için arıyorum kimseye ulaşamıyorum

2017 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Eşinin vefatıyla derinden sarsılan Filiz Erkal, son olarak bir programa evinin kapılarını açtı. Filiz Erkal'ın, sanat dünyasının vefasızlığından bahsettiği anlar izleyenleri duygulandı.
Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşmesi sonucu fenalaşarak yere yığılmıştı. Başını betona çarpan Erkal, beyin kanaması geçirmesi sonucununda hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Filiz Erkal, bir süre gözlerden uzak kalmıştı.
Uzun zaman sonra görülen Filiz Erkan, son olarak evinin kapılarını Evrim Akın'ın sunduğu programa açtı. 5+1 eviyle dikkat çeken Filiz Erkal'ın eşi için ayırdığı köşe gözleri doldurdu. Filiz Erkal şöyle konuştu:
'Bir yanımız hep eksik. İbrahim'i kaybettiğimizde kızım Elif Su 11 günlüktü. Tam 40'ı olduğu gün, 41. gününde vefat etti. 8 sene oldu zor... Anca yaşayan bilir, bu acının tarifi anlatılmıyor zaten. Sevenlerinin dualarını çok alıyorum, hala böyle güzel anılması çok hoş. Beş yıldır Büyükçekmece tarafındayım. Daha önce Maltepe'de yaşıyordum. Ailem burada yaşadığı için buraya taşındım'
Sanat dünyasının vefasızlığına da değinen Filiz Erkal, ''Arayan da sağ olsun aramayan da sağ olsun. Hiçbir zaman sitemim de olmadı. İbrahim'e vefasızlık yapılmış. Benimle herkesin çok bir şeyi yok, ben çok kimseyi tanımam. Beklerdim hani benim için olmasa da çocuklarım için isterdim. Birçok kişiden bekledim ama maalesef. İbrahim için anma gecesi yaptığımızda, sanatçılara, yakın dostlarımıza ulaşamıyorum.'' dedi.
Evliliğinden bahseden Filiz Erkal, ''Ben 21 yaşında evlendim. İyi ki evlenmişim çocuklarımla birlikte büyüdüm. İyi ki de İbrahim'le evlenmişim. Hiç o konuda beni üzmedi, kırmadı. Güzel bir eşti'' dedi.